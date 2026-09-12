L’Arabie saoudite accuse l’Irak d’avoir lancé des drones contre son pipeline Est-Ouest

Des drones irakiens ont attaqué le pipeline Est-Ouest d’Arabie saoudite, crucial pour le transport de pétrole, causant des blessés et des dommages. Riyad condamne l’acte sans répliquer pour l’instant, soutenant l’Irak qui a promis une enquête, tandis que la situation régionale demeure tendue avec des attaques similaires des Houthis.

Le pipeline Est-Ouest saoudien, artère pétrolière stratégique reliant le Golfe à la mer Rouge, a été frappé par plusieurs drones partis du territoire irakien. Riyad a exprimé sa « plus ferme condamnation » tout en renonçant, pour l’heure, à toute riposte.

L’attaque a visé le pipeline dans les régions de Riyad et de Médine. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a confirmé vendredi que « plusieurs drones en provenance d’Irak » avaient ciblé l’infrastructure, causant des blessés et des dommages matériels. Un responsable du ministère de l’Énergie a précisé à l’agence officielle SPA que le pipeline avait été arrêté par précaution.

Des images satellites issues des données Copernicus Sentinel, prises jeudi, montraient une épaisse fumée noire s’élevant aux abords de Médine, le long du tracé de la conduite. Ce pipeline est devenu un axe de transit crucial pour l’Arabie saoudite depuis la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran : il permet d’acheminer le brut saoudien vers la côte de la mer Rouge sans emprunter le Golfe.

Riyad a toutefois choisi de ne pas répliquer, à la demande expresse du Premier ministre irakien. « Le Royaume a choisi de ne pas répondre à ce stade et de soutenir les efforts du gouvernement irakien », indique le communiqué publié sur X, qui précise que l’Arabie saoudite se réserve néanmoins « le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté, sa sécurité et ses installations critiques ».

Bagdad a salué cette retenue. Le porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes, Sabah al-Numan, a condamné l’attaque et affirmé le « rejet de toute agression menaçant la sécurité et la stabilité du Royaume ». L’Irak a également réitéré que son territoire et son espace aérien « ne seraient pas utilisés comme rampe de lancement d’agressions contre quelque pays que ce soit ». Le Premier ministre Ali al-Zaidi a ordonné l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables.

Cette attaque survient dans un contexte régional particulièrement tendu. Les Houthis du Yémen, qui ont multiplié les frappes contre l’Arabie saoudite cette semaine, ont pris le contrôle de l’intégralité de la côte yéménite de la mer Rouge et se sont emparés de trois îles stratégiques vendredi, renforçant leur emprise sur le corridor maritime reliant l’Europe à l’Asie.