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Netanyahu visite des soldats en Syrie, Damas dénonce une violation de souveraineté

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Netanyahu visite des soldats en Syrie, Damas dénonce une violation de souveraineté
Netanyahu visite des soldats en Syrie, Damas dénonce une violation de souveraineté

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est rendu mercredi 9 septembre auprès de soldats israéliens déployés dans le sud de la Syrie. Les nouvelles autorités de Damas ont aussitôt condamné cette visite, la qualifiant d’entrée « illégale » et « provocatrice ».

Benjamin Netanyahu a foulé le sol syrien mercredi, lors d’une visite auprès de militaires israéliens stationnés dans le sud du pays. Une démarche que Damas n’a pas tardé à condamner avec fermeté.

Les nouvelles autorités syriennes ont dénoncé ce qu’elles considèrent comme une « violation flagrante » de la souveraineté nationale, pointant le caractère « provocateur » de la présence du chef du gouvernement israélien sur leur territoire. Aucune autorisation n’aurait été accordée pour cette entrée.

La visite intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par de multiples foyers de conflits au Moyen-Orient et par des tensions persistantes entre Israël et plusieurs de ses voisins.

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