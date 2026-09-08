Israël intensifie ses frappes au Liban après la prise d’une position du Hezbollah

L'armée israélienne intensifie ses frappes dans le sud du Liban, causant la mort de 18 personnes en deux jours. Suite à la prise de la crête d'Ali Taher, point stratégique du Hezbollah, Israël poursuit ses opérations pour neutraliser cette menace grandissante, marquant ainsi une escalade significative dans le conflit.

L’armée israélienne a mené des frappes tout au long du week-end dans le sud du Liban, faisant 18 morts en deux jours. Elle a annoncé le 7 septembre qu’elle poursuivrait ses opérations contre le Hezbollah.

Dix-huit personnes ont péri en deux jours dans le sud du Liban sous les frappes israéliennes. Ce bilan s’inscrit dans une séquence d’escalade militaire amorcée jeudi, lorsque l’armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle de la crête d’Ali Taher, position jugée stratégique du mouvement pro-iranien Hezbollah.

Depuis cette annonce, les frappes se sont multipliées dans la région. Le 7 septembre, l’armée israélienne a officiellement déclaré qu’elle continuerait à « mener des opérations pour éliminer les menaces » que représente le Hezbollah au Liban.

La prise de la crête d’Ali Taher constitue un tournant opérationnel : cette position de hauteur offre un avantage tactique considérable sur le terrain du sud libanais, et son contrôle par Tsahal marque une progression notable dans le dispositif militaire israélien face au mouvement armé.