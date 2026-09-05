Fitch retire le Qatar de sa liste de surveillance négative malgré la guerre

L’agence de notation Fitch Ratings a retiré le Qatar de sa liste « Rating Watch Negative » tout en maintenant sa note souveraine à AA, dans un contexte de guerre américano-israélienne contre l’Iran et de blocus du détroit d’Ormuz.

La décision, annoncée vendredi, repose sur une réduction des risques pesant sur les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays depuis le mois de mars. Fitch justifie ce retrait par l’amélioration relative de la situation autour des sites de production de Ras Laffan, principale infrastructure gazière du Qatar.

L’agence maintient toutefois une perspective négative sur la note AA, invoquant les incertitudes persistantes liées au transit des exportations de gaz à travers le détroit d’Ormuz, toujours sous blocus. « L’impact de la guerre sur le profil de crédit prendra plus de temps à se préciser », indique Fitch dans son communiqué.

Le Qatar, l’un des premiers exportateurs mondiaux de gaz, subit depuis six mois des perturbations de ses exportations et des pénuries liées aux dommages causés à des infrastructures énergétiques par la guerre contre l’Iran, déclenchée au début de l’année.

Les agences S&P et Moody’s avaient, elles aussi, confirmé leurs notes sur le Qatar plus tôt cette année, soulignant que les importantes réserves financières du pays lui permettent d’amortir les effets économiques du conflit.