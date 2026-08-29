Frappe israélienne à Jénine : trois Palestiniens tués en Cisjordanie

Une frappe aérienne israélienne à Jénine a tué trois Palestiniens, dont un identifié comme membre du Hamas. Cette opération, la première depuis février 2025, suscite des condamnations du Hamas et du Jihad islamique. Alors que la violence s'intensifie en Cisjordanie, les tensions restent élevées entre Israël et les groupes palestiniens.

L’armée israélienne a mené une frappe aérienne à Jénine, en Cisjordanie occupée, tuant trois Palestiniens. C’est la première opération de ce type dans ce territoire depuis février 2025.

Trois Palestiniens ont été tués vendredi lors d’une frappe de drone israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L’armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir « éliminé » trois individus, dont l’un présenté comme un opérateur du Hamas, accompagné de deux complices. La cible principale a été identifiée sous le nom de Qais Bitawi.

Le Hamas a condamné la frappe sans revendiquer Bitawi comme membre de son organisation. Le Jihad islamique palestinien, lui, a affirmé dans un communiqué que Bitawi était un cadre de sa branche armée. Selon l’agence de presse palestinienne Wafa, le drone a visé une maison en construction dans la partie ouest de la ville de Jénine, tuant les trois hommes sur le coup. Des photos de l’AFP montrent des soldats israéliens en train d’extraire un corps de ce bâtiment.

Un porte-parole de l’armée israélienne a précisé que la frappe avait ciblé un véhicule transportant les trois hommes. Le Croissant-Rouge palestinien a dénoncé l’intervention de soldats israéliens sur le site de la frappe : ses équipes ont été brièvement détenues et empêchées d’évacuer les blessés et les morts vers un hôpital.

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a salué l’opération sur le réseau X, la qualifiant de « déjouement réussi ». Le ministre de la Défense Israel Katz a félicité l’armée, la police et le Shin Bet, ajoutant que le camp de Jénine avait été « évacué de ses habitants » et que l’armée y était désormais « stationnée en permanence, comme dans d’autres camps terroristes » de Cisjordanie.

Le Hamas a appelé la communauté internationale à « agir immédiatement pour mettre fin à ces crimes et à l’impunité », tenant Israël « pleinement responsable des répercussions ».

La Cisjordanie, administrée par l’Autorité palestinienne, connaît une montée des violences perpétrées par des colons et des soldats israéliens, mais avait jusqu’ici été épargnée par les frappes aériennes qui ont ravagé Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. La dernière frappe israélienne en Cisjordanie remontait à février 2025. Cette opération intervient alors que des frappes séparées à Gaza ont fait au moins cinq morts vendredi, et que Nikolay Mladenov, haut représentant du Conseil de paix dirigé par les États-Unis, a averti que le non-respect de la feuille de route pour la paix par les deux parties « menace un effondrement du cessez-le-feu à Gaza ».