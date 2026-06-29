Une frappe israélienne tue trois Palestiniens à Gaza malgré le cessez-le-feu

Une frappe aérienne israélienne a tué trois Palestiniens, dont un enfant, lundi dans le centre de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire. L’attaque est survenue malgré le cessez-le-fechange officiellement en vigueur depuis octobre dernier.

Le bombardement a eu lieu vers 9h30, heure locale, à Deir el-Balah, une ville du centre de Gaza contrôlée par le Hamas. Un responsable militaire israélien a confirmé qu’une frappe avait été menée dans le secteur, sans fournir de précisions sur la cible ou les circonstances de l’opération.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, douze Palestiniens, dont huit hommes et quatre enfants, ont été tués par des opérations israéliennes depuis samedi. Le ministère affirme que les victimes de lundi figurent parmi les dernières pertes enregistrées dans l’enclave.

L’armée israélienne a indiqué dimanche avoir éliminé un membre du Jihad islamique, affirmant qu’il avait participé à l’enlèvement de civils israéliens lors de l’attaque du 7 octobre 2023, à l’origine de la guerre. Israël soutient que ses frappes menées depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu visent exclusivement des combattants représentant une menace pour ses forces ou impliqués dans cette attaque.

Malgré la trêve négociée sous l’égide des États-Unis entre Israël et le Hamas en octobre, des frappes israéliennes continuent d’être signalées régulièrement dans la bande de Gaza. Israël contrôle actuellement environ 60 % du territoire, tandis que les tensions demeurent élevées et que les incidents armés se poursuivent.