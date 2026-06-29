En Espagne, les ONG intensifient leurs efforts pour aider les migrants sans papiers avant la date limite de régularisation

Les organisations non gouvernementales espagnoles multiplient les permanences et les campagnes d’information afin d’aider les migrants en situation irrégulière à déposer une demande de régularisation avant la date limite fixée à mardi, alors que le gouvernement ne prévoit pas de prolonger le dispositif.

Face à l’afflux massif de dossiers, les associations alertent sur le risque que de nombreux migrants ne puissent pas bénéficier de cette mesure en raison de documents incomplets ou de difficultés administratives.

Selon les chiffres rapportés par Reuters, le nombre de demandes a atteint environ 1,27 million, dépassant largement les prévisions initiales.

Dans plusieurs régions d’Espagne, les ONG ont mis en place des permanences exceptionnelles pour accompagner les candidats dans la constitution de leur dossier. Les associations expliquent que de nombreux demandeurs rencontrent des difficultés à obtenir certains justificatifs indispensables, notamment les certificats attestant de leur situation de vulnérabilité ou de leur présence sur le territoire.

À Almería, importante région agricole du sud du pays qui emploie de nombreux travailleurs migrants, des files d’attente se sont formées devant les administrations et les gares routières. Beaucoup de migrants se déplacent vers d’autres villes afin d’obtenir les documents nécessaires avant l’expiration du délai.

Les organisations humanitaires craignent que plusieurs milliers de dossiers soient rejetés uniquement pour des raisons administratives, alors que les personnes concernées rempliraient les conditions de fond pour être régularisées.

Malgré ces inquiétudes, le gouvernement espagnol ne devrait pas accorder de délai supplémentaire. Les autorités maintiennent que le calendrier prévu sera respecté.

Pour les associations, cette campagne de régularisation représente une opportunité importante de permettre à de nombreux migrants d’accéder à un statut légal, facilitant ainsi leur accès à l’emploi, au logement, aux soins de santé et aux autres services publics. Toutefois, elles soulignent que le succès de cette opération dépendra en grande partie de la capacité des candidats à réunir l’ensemble des pièces exigées avant la clôture des demandes.