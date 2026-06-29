Fusillade meurtrière en Allemagne : au moins 5 morts à Stade, deux suspects interpellés

Une fusillade a fait au moins 5 morts lundi à Stade, ville de Basse-Saxe située près de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. Les tirs ont déclenché un vaste déploiement de police et de secours dans le secteur de la Dankersstraße. Plusieurs personnes ont également été blessées.

Une zone bouclée, les habitants tenus à distance

Les forces de l’ordre ont demandé à la population d’éviter largement le secteur pendant l’intervention. La situation a d’abord été décrite comme évolutive, avec un périmètre sécurisé autour du lieu des faits. La police a ensuite indiqué qu’il n’y avait plus de danger pour la population.

Les coups de feu ont été signalés dans une structure de jeunesse située Dankersstraße. Le lieu est présenté comme abritant notamment une unité mère-enfant. On ignore encore si des tirs ont également été effectués à l’extérieur du bâtiment.

Deux interpellations après le drame

Deux personnes soupçonnées d’être impliquées ont été interpellées. Les premières informations faisaient état d’au moins un suspect arrêté, avant que le bilan opérationnel ne fasse état de deux interpellations. Les identités, les âges et le lien exact des suspects avec les victimes n’ont pas été précisés.