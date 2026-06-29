La Russie progresse vers la « ceinture forteresse » de l’Ukraine, un enjeu stratégique majeur dans le Donbass

Les forces russes poursuivent leur lente avancée vers Kostiantynivka, une ville stratégique de l’est de l’Ukraine qui constitue l’un des principaux bastions de la « ceinture forteresse » ukrainienne dans la région de Donetsk. Malgré des pertes importantes et les frappes répétées de drones ukrainiens contre ses infrastructures logistiques, Moscou maintient la pression sur ce secteur clé du front.

Selon des responsables militaires ukrainiens, de petits groupes de soldats russes ont commencé à infiltrer les abords de la ville ces derniers jours, laissant craindre une intensification des combats urbains. Les commandants ukrainiens affirment toutefois que ces unités sont régulièrement repoussées avant de pouvoir s’installer durablement.

Kostiantynivka est la plus méridionale d’un ensemble de quatre villes fortifiées qui forment la principale ligne défensive ukrainienne dans le Donbass. La prise de cette localité offrirait à la Russie une base pour poursuivre son offensive vers le nord et menacer les autres centres urbains constituant cette ligne de défense.

Des analystes estiment que cette progression illustre l’avantage dont dispose toujours Moscou en matière d’effectifs, malgré les difficultés rencontrées sur le plan logistique. Les frappes ukrainiennes contre les dépôts de carburant, les voies ferrées et d’autres infrastructures militaires russes ont compliqué les opérations de l’armée russe, mais n’ont pas suffi à interrompre son offensive.

« L’impact des frappes ukrainiennes n’a pas été suffisamment important pour contraindre la Russie à suspendre ses opérations offensives », explique Emil Kastehelmi, analyste du groupe finlandais Black Bird Group. Selon lui, malgré des pertes croissantes, l’armée russe conserve la capacité de poursuivre des attaques localisées sur plusieurs secteurs du front.

Le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé que la conquête complète de la région de Donetsk demeurait un objectif essentiel avant toute conclusion du conflit. La Russie contrôle déjà une grande partie de ce territoire, mais l’Ukraine conserve encore environ un cinquième de la région après plus de quatre années de guerre.

La semaine dernière, Vladimir Poutine a affirmé que les forces russes étaient sur le point de s’emparer de Kostiantynivka. Les autorités militaires ukrainiennes contestent cette déclaration, la qualifiant d’exagérée, tout en reconnaissant que la pression russe autour de la ville s’intensifie.

Avant le début de la guerre, Kostiantynivka comptait près de 70 000 habitants. Aujourd’hui, seuls environ 2 000 civils y vivent encore, la majorité ayant fui les bombardements incessants.

Les experts estiment que, même si la Russie parvenait à prendre la ville, une progression vers le reste de la « ceinture forteresse » serait probablement longue et extrêmement coûteuse, rappelant les batailles sanglantes menées auparavant pour Avdiïvka, Pokrovsk et d’autres villes de l’est de l’Ukraine.