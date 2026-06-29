Le Conseil d’État valide définitivement l’autorisation environnementale de l’A69

Le Conseil d’État a rejeté les derniers recours des associations opposées à l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. La haute juridiction administrative confirme l’arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse, qui avait validé les autorisations environnementales accordées par l’État en 2023. Cette décision met un terme au contentieux administratif sur la légalité du projet, très contesté depuis son origine pour ses impacts sur l’environnement. Les autorisations environnementales deviennent ainsi définitives.

Une raison d’intérêt public majeur reconnue

Le Conseil d’État juge que le projet répond bien à une raison impérative d’intérêt public majeur. Les magistrats retiennent plusieurs arguments : le gain de temps pour les usagers, l’amélioration du cadre de vie, le développement économique du territoire et la sécurité routière. La cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en validant ces justifications, estime la plus haute juridiction. Le projet comprend la construction de l’A69 et l’élargissement de l’A680.

Cette décision ne concerne que la légalité des autorisations administratives. Un contentieux distinct portant sur l’exécution des travaux par l’entreprise reste pendant devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Les opposants avaient déjà échoué en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025, avant que leur appel ne soit également rejeté en fin d’année. Le chantier peut désormais se poursuivre sans obstacle juridique sur le plan environnemental.