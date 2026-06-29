À Santorin, les vignerons s’adaptent à la chaleur et à la sécheresse pour préserver leurs vignobles

Sur l’île grecque de Santorin, les viticulteurs sont confrontés aux effets grandissants du changement climatique. La succession d’étés marqués par des températures extrêmes et des précipitations très faibles entre 2023 et 2025 met en péril les célèbres vignobles de l’île, réputés notamment pour leur cépage Assyrtiko.

Dans son domaine viticole, le vigneron Yiannis Boutaris montre une ancienne vigne de kouloura, une technique traditionnelle où les sarments sont tressés en forme de panier afin de protéger les grappes du vent et du soleil. Âgée de près de 90 ans, cette vigne a finalement succombé à la chaleur et au manque d’eau.

« Le manque de pluie, combiné à l’absence de culture ces deux dernières années, a entraîné la mort de ces vieux vignobles », explique Boutaris. Malgré ces difficultés, il affirme vouloir préserver les traditions viticoles de Santorin tout en adaptant les méthodes de culture aux nouvelles conditions climatiques.

Les conséquences sont déjà importantes. La production du raisin Assyrtiko a chuté d’environ 80 % en trois ans, entraînant une forte hausse des prix du raisin et une baisse de la production de vin. La raréfaction des ressources en eau constitue également une préoccupation majeure pour les habitants et les producteurs de l’île.

Pour faire face à cette situation, plusieurs viticulteurs expérimentent de nouvelles solutions. Le domaine Sigalas, désormais intégré au groupe viticole familial Kir-Yianni, participe à un projet pilote mené avec les autorités locales et des scientifiques visant à utiliser des eaux usées traitées provenant des habitations et des hôtels pour irriguer les vignes.

Cette initiative s’inscrit dans une recherche plus large de techniques permettant de préserver les vignobles historiques de Santorin sans renoncer aux méthodes traditionnelles qui font la réputation de ses vins. Les producteurs espèrent ainsi assurer l’avenir d’un patrimoine viticole unique, tout en s’adaptant à un climat devenu de plus en plus difficile.