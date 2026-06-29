Le MAD célèbre l’élégance royale thaïlandaise à travers une exposition inédite

Jusqu’au 1er novembre, le Musée des Arts décoratifs de Paris met à l’honneur l’histoire du costume de cour thaïlandais avec l’exposition La Mode en majesté. Haute couture et tradition à la cour de Thaïlande. Plus de cent tenues, bijoux et accessoires issus des collections royales y retracent l’évolution de cette mode d’exception, tout en illustrant les liens tissés entre la Thaïlande et la haute couture française. Cette manifestation s’inscrit dans les célébrations du 170ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Quand la haute couture française sublime la tradition thaïlandaise

Le parcours revient notamment sur le rôle majeur joué par la reine Sirikit dans la modernisation du vêtement de cour à partir des années 1960. Passionnée de mode, elle a travaillé avec le couturier Pierre Balmain afin de créer une garde-robe capable de valoriser les textiles et les savoir-faire thaïlandais tout en répondant aux codes de la haute couture occidentale. Cette collaboration, prolongée par les maisons Balmain et Lesage, a largement contribué au rayonnement international des soieries et des costumes traditionnels du royaume.

Selon Béatrice Quette, conservatrice des collections asiatiques et islamiques du Musée des Arts décoratifs, interrogée par Franceinfo Culture, cette exposition raconte “une histoire en mouvement” qui met autant en valeur l’héritage que la création actuelle. Elle souligne également le soutien de la princesse Sirivannavari, dont l’implication a permis de réunir des prêts exceptionnels, notamment une quarantaine de tenues ayant appartenu à la reine Sirikit.

Des savoir-faire ancestraux tournés vers l’avenir

Au-delà des vêtements royaux, l’exposition consacre une large place aux métiers d’art qui façonnent l’identité culturelle thaïlandaise. Tissage de la soie, broderie, vannerie, damasquinage, peinture sur éventail ou encore travail du métal sont présentés à travers des objets, des vidéos et des démonstrations réalisées par des artisans venus de Thaïlande. Ces animations sont organisées avec le soutien du Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand, qui œuvre à la préservation de ces techniques traditionnelles.

Le parcours s’achève sur une sélection de créations contemporaines signées par la reine Suthida, la princesse Sirivannavari et plusieurs stylistes thaïlandais. L’exposition montre ainsi comment les textiles, les coupes et les codes esthétiques hérités de la cour continuent d’inspirer une nouvelle génération de créateurs, tout en affirmant la place de la mode thaïlandaise sur la scène internationale.