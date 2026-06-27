Solidays annulé : Solidarité Sida perd 3 millions d’euros de financement

L’annulation du festival en raison de la canicule prive l’association de ressources essentielles pour ses programmes de lutte contre le VIH.

L’association Solidarité Sida fait face à un revers financier majeur après l’annulation du festival Solidays, contraint de fermer ses portes en raison d’un épisode caniculaire. La décision, motivée par des raisons de sécurité sanitaire, se traduit par un manque à gagner estimé à 3 millions d’euros. Ces fonds constituent une part importante du budget alloué aux actions de terrain de l’organisation dans sa mission de prévention et d’accompagnement des personnes touchées par le VIH.

Un budget amputé pour les programmes

Le festival, qui représente la principale source de revenus de l’association, finance directement les programmes déployés tout au long de l’année. Sans cette manne financière, plusieurs initiatives risquent d’être reportées ou réduites. Les responsables de Solidarité Sida qualifient cette situation de très mauvaise nouvelle pour la continuité de leurs interventions auprès des publics vulnérables.

Fragilité du modèle associatif

Cette annulation soulève également la question de la fragilité du modèle économique des associations reposant sur un événement unique. La perte sèche des recettes attendues met en lumière la dépendance de nombreuses structures associatives à des manifestations publiques, dont la tenue reste soumise aux aléas climatiques et sanitaires.