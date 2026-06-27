M6 lance “Wanted : attrape-moi si tu peux”, une traque nationale avec 16 célébrités en cavale

Le Groupe M6 prépare l’arrivée en France de Wanted : attrape-moi si tu peux, adaptation du format international Most Wanted. Le programme sera diffusé prochainement sur M6 et M6+. Le format, déjà lancé aux Pays-Bas, en Allemagne et en Hongrie, repose sur un principe simple : transformer une cavale en jeu télévisé interactif, avec des célébrités traquées sur plusieurs jours à travers la France.

En France, l’émission sera produite par Studio 89, la filiale de production interne du Groupe M6.

16 célébrités enfermées, puis lâchées dans la nature

Le programme commencera dans un lieu tenu secret, quelque part en France. 16 célébrités seront enfermées dans une “prison”, sous la surveillance de trois autres célébrités, chargées d’incarner les “gardiens”.

Lorsque les portes des cellules s’ouvriront, les 16 participants deviendront des fugitifs. Leur mission : échapper aux gardiens pendant quatre jours.

Les fugitifs devront se débrouiller sans argent, sans téléphone et sans leurs repères habituels. Ils devront trouver comment se déplacer, où dormir, comment se nourrir et surtout comment rester introuvables.

Un élément compliquera leur fuite : ils porteront une combinaison orange, difficile à dissimuler.

Trois gardiens pour retrouver tous les fugitifs

Face aux 16 fugitifs, les trois gardiens auront un objectif clair : les retrouver avant la fin de la cavale.

Pour mener la traque, ils disposeront d’un véhicule équipé d’outils technologiques, notamment des drones et des traceurs GPS. Le jeu prendra la forme d’une chasse à l’homme télévisée, organisée à l’échelle du pays.

Le public pourra influencer directement le jeu

La particularité de Wanted : attrape-moi si tu peux sera son dispositif interactif. Les téléspectateurs ne seront pas seulement spectateurs : ils pourront intervenir dans le déroulement du jeu.

Grâce à un numéro de téléphone dédié, chacun pourra choisir d’aider les gardiens ou les fugitifs.

Le public pourra donner des indices aux gardiens pour les aider à localiser les célébrités en cavale. Il pourra aussi prévenir les fugitifs, les aider à brouiller les pistes ou à prolonger leur fuite.

Un lancement prochain sur M6 et M6+

Wanted : attrape-moi si tu peux est présenté comme un grand jeu d’évasion grandeur nature, mêlant poursuite, humour, célébrités et participation du public.

La date de diffusion, le casting des 16 fugitifs et l’identité des trois gardiens n’ont pas encore été annoncés. Le programme arrivera prochainement sur M6 et M6+, avec le hashtag officiel #WANTEDM6.