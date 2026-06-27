L’ONU réclame des enquêtes sur les décès de migrants dans les centres de détention américains

La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a appelé à l’ouverture d’enquêtes sur les décès de migrants survenus dans les centres de détention de l’immigration aux États-Unis. Cette demande intervient alors que plusieurs décès enregistrés depuis le début de l’année suscitent des inquiétudes quant aux conditions de détention.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a exhorté les autorités américaines à faire toute la lumière sur ces affaires et à veiller à ce que les responsabilités soient établies. L’organisme estime que des investigations indépendantes sont nécessaires afin de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes placées en détention administrative.

Selon le Haut-Commissariat, 18 personnes sont mortes dans des centres de détention gérés par l’Agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) au cours des cinq premiers mois de l’année. Ces décès concernent des migrants retenus dans le cadre de procédures liées à l’immigration.

Le département américain de la Sécurité intérieure a réagi en soulignant que le taux de mortalité dans les centres de détention représentait 0,009 % de la population détenue. Les autorités américaines mettent en avant ce chiffre pour replacer ces décès dans le contexte du nombre total de personnes prises en charge par le système de détention.

Parallèlement, une agence fédérale américaine de contrôle a ouvert une enquête sur les décès survenus en détention. Cette procédure vise à examiner les circonstances de ces affaires et à déterminer si les règles et les protocoles en vigueur ont été correctement appliqués.

L’appel des Nations unies intervient dans un contexte où les politiques migratoires américaines et les conditions de détention des migrants font régulièrement l’objet de critiques de la part d’organisations internationales et de défense des droits humains. Les conclusions des enquêtes pourraient alimenter le débat sur le fonctionnement des centres de détention et les garanties offertes aux personnes qui y sont retenues.