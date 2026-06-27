Canicule : l’Allemagne et la Pologne se préparent à une vague de chaleur extrême après les records en France et au Royaume-Uni

Après avoir battu des records de température en France et au Royaume-Uni, la vague de chaleur qui frappe une grande partie de l’Europe se déplace désormais vers l’Allemagne et la Pologne, où les autorités se préparent à des températures exceptionnellement élevées.

Les prévisions annoncent une forte hausse du mercure dans plusieurs régions d’Allemagne et de Pologne, faisant craindre une pression accrue sur les infrastructures publiques, notamment les réseaux de transport, les services de santé et les systèmes d’approvisionnement en électricité. Les autorités ont appelé la population à limiter les déplacements aux heures les plus chaudes et à prendre des précautions face aux risques liés à la chaleur.

Cette canicule a déjà eu des conséquences dramatiques dans plusieurs pays européens. Des dizaines de décès ont été associés aux températures extrêmes, tandis que les services d’urgence ont enregistré une augmentation des interventions pour des malaises, des déshydratations et des coups de chaleur.

Dans plusieurs villes, les habitants cherchent à se protéger en utilisant des ventilateurs, des parasols ou en se réfugiant dans des espaces climatisés. Les épisodes de chaleur prolongée compliquent également le quotidien des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Les météorologues prévoient toutefois un léger rafraîchissement au cours du week-end, avec une baisse progressive des températures dans certaines régions. Malgré cette amélioration attendue, les autorités restent vigilantes et continuent de recommander des mesures de précaution tant que les conditions de forte chaleur persistent.

Cette nouvelle vague de chaleur illustre une nouvelle fois les défis auxquels l’Europe est confrontée face à la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité suscitent des préoccupations croissantes chez les scientifiques et les pouvoirs publics.