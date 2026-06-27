Au Liban, l’Achoura est célébrée au milieu des ruines laissées par la guerre

Des milliers de fidèles musulmans chiites ont célébré vendredi l’Achoura, le jour le plus sacré du calendrier chiite, dans un Liban profondément marqué par les récents combats. À Nabatieh, dans le sud du pays, les processions traditionnelles se sont déroulées au milieu des bâtiments détruits par des mois de guerre.

Sous un soleil estival, des hommes ont défilé en scandant des hymnes religieux dans les rues de la ville, perpétuant une tradition annuelle malgré les destructions. Cette année, les participants ont traversé un paysage de ruines, fait de béton effondré et de structures métalliques déformées, conséquence des opérations militaires menées ces derniers mois.

Selon le gouvernement israélien, la campagne aérienne et terrestre visait le Hezbollah. Les combats ont ravagé de vastes zones du sud du Liban, tandis que certaines régions demeurent sous contrôle militaire israélien. Bien qu’un cessez-le-feu soit entré en vigueur le 20 juin, Israël a continué de mener des frappes dans plusieurs localités voisines de Nabatieh.

Au cours de la procession, de nombreux participants portaient des portraits de combattants du Hezbollah tués lors des frappes israéliennes. D’autres arboraient sur leurs vêtements des photographies de proches disparus pendant le conflit, donnant à la cérémonie une dimension à la fois religieuse et mémorielle.

À Beyrouth, des milliers de personnes se sont également rassemblées dans les quartiers considérés comme des bastions du Hezbollah pour commémorer l’Achoura. Cette fête revêt une importance particulière pour les musulmans chiites, qui y honorent le souvenir de l’imam Hussein, tué lors de la bataille de Kerbala au VIIᵉ siècle.

Ces célébrations interviennent dans un pays encore profondément meurtri par la guerre. Les destructions massives dans le sud du Liban et les pertes humaines continuent de marquer le quotidien des habitants, alors que la reconstruction ne fait que commencer et que la situation sécuritaire reste fragile.