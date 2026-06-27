En Russie, les partisans de la ligne dure pressent Poutine d’intensifier la guerre après les frappes ukrainiennes

Les appels à une escalade militaire se multiplient en Russie après une série de frappes de drones ukrainiens ayant visé des cibles en profondeur sur le territoire russe. Des responsables et commentateurs nationalistes exhortent désormais le président Vladimir Poutine à abandonner les négociations avec les États-Unis et à durcir considérablement la conduite de la guerre.

Selon Reuters, ces partisans de la ligne dure estiment que les efforts diplomatiques soutenus par Washington n’ont pas permis d’obtenir une issue favorable à la Russie. Ils réclament notamment la fin des discussions avec les États-Unis et une réponse militaire plus offensive face aux attaques ukrainiennes.

Les revendications formulées par ces « faucons » ne sont pas nouvelles, mais elles se sont intensifiées après les récentes frappes menées par l’Ukraine contre Moscou, Saint-Pétersbourg et la Crimée. Les autorités russes ont également fait état de deux attaques meurtrières contre des bus de passagers, attribuées à l’Ukraine.

Parmi les propositions avancées figurent des frappes contre les dirigeants de Kiev, la destruction du quartier gouvernemental ukrainien, des attaques visant des usines de drones en Europe et, pour certains, l’éventualité du recours à des armes nucléaires tactiques. Ces positions reflètent les courants les plus radicaux du débat politique russe.

Certains commentateurs nationalistes citent également l’Iran comme exemple d’une stratégie militaire plus agressive, estimant que Moscou devrait adopter une posture similaire face à ses adversaires. Ils jugent que la Russie doit répondre avec davantage de fermeté aux attaques visant son territoire.

Des analystes interrogés par Reuters estiment toutefois que cette rhétorique de plus en plus belliqueuse traduit surtout une inquiétude croissante face à la capacité de l’Ukraine à mener des frappes à longue portée en Russie. Selon eux, ces prises de position risquent également d’alimenter les attentes d’une partie de l’opinion publique en faveur d’une intensification du conflit, sans pour autant préjuger des décisions que prendra le Kremlin.