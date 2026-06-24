Frappée par les attaques ukrainiennes, la Russie envisage des mesures d’urgence sur le carburant et durcit les restrictions en Crimée

La Russie étudie la possibilité d’interdire les exportations de diesel et d’autoriser des importations de carburant afin de faire face aux pénuries qui touchent plusieurs régions du pays. Cette situation est notamment attribuée aux attaques ukrainiennes répétées contre les infrastructures énergétiques russes, qui perturbent la production et la distribution de carburant.

Le vice-Premier ministre Alexandre Novak a confirmé que plusieurs mesures d’urgence étaient à l’étude. Selon des informations relayées par la presse russe, le gouvernement envisage également de subventionner davantage les prix du carburant afin de limiter les conséquences pour les consommateurs et les entreprises. Ces propositions auraient été discutées lors d’une réunion gouvernementale présidée par Novak.

Ces difficultés se font déjà sentir dans de nombreuses régions de Russie, où des restrictions sur les ventes de carburant ont été mises en place. Les automobilistes sont confrontés à une hausse des prix des produits pétroliers ainsi qu’à de longues files d’attente dans les stations-service. La situation est particulièrement préoccupante en Crimée, où les autorités ont renforcé les mesures encadrant la vie publique.

Le président Vladimir Poutine s’est exprimé pour la première fois sur les récentes frappes ukrainiennes visant des infrastructures civiles, notamment la raffinerie de pétrole de Moscou. Selon lui, ces attaques ont pour objectif de semer l’instabilité au sein de la société russe. Le chef du Kremlin a également demandé au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les effets des frappes sur l’économie et la population.

La Russie, qui figure parmi les principaux producteurs mondiaux de pétrole brut, exporte habituellement d’importantes quantités de produits raffinés vers les marchés internationaux. Cependant, les attaques ukrainiennes contre les raffineries russes ont déjà conduit Moscou à suspendre les exportations d’essence et de kérosène afin de préserver l’approvisionnement du marché intérieur.

Les conséquences des frappes se font désormais sentir bien au-delà des zones directement touchées. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement énergétique poussent les autorités à envisager des mesures exceptionnelles, y compris le recours à des importations de carburant, une option rarement envisagée par un pays qui demeure l’un des géants mondiaux de l’industrie pétrolière.

Alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, les infrastructures énergétiques apparaissent plus que jamais comme un enjeu stratégique majeur. Les attaques menées en profondeur sur le territoire russe semblent désormais avoir un impact croissant sur la vie quotidienne et l’économie du pays.