Une vidéo virale accusant l’armée russe de torture pousse le Kremlin à promettre une enquête

Le Kremlin a annoncé vendredi qu’il examinerait une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle un ancien militaire russe accuse des commandants de l’armée d’avoir torturé et tué des soldats ayant refusé d’exécuter des « ordres suicidaires » en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les autorités n’avaient pas encore étudié en détail cette vidéo, publiée sur Instagram, mais qu’elle contenait selon lui des « formulations étranges ». Il a toutefois indiqué que les allégations feraient l’objet d’un examen.

La vidéo, diffusée par un vétéran nommé Alexander Lunin, a été vue plus de 12 millions de fois en seulement 24 heures. Dans son message, l’ancien militaire affirme que des milliers de soldats russes seraient détenus dans des fosses après avoir refusé d’obéir à des « ordres stupides ou suicidaires » ou d’avoir refusé de verser de l’argent à leurs supérieurs. Il soutient également que ces militaires auraient été torturés avant d’être exécutés.

À ce stade, Alexander Lunin n’a présenté aucune preuve pour étayer ses accusations. Il n’a cité ni victimes présumées, ni auteurs présumés des faits dénoncés. Avant la publication de cette vidéo, il était largement inconnu du grand public et vivait dans la région russe de Voronej. Il n’est pas établi s’il s’exprimait en son nom propre ou au nom d’un groupe plus large de militaires.

Instagram étant interdit en Russie, la plateforme n’est accessible que par l’intermédiaire de réseaux privés virtuels (VPN). Malgré cette restriction, la vidéo s’est propagée rapidement, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Le Kremlin n’a pour l’instant donné aucun détail sur les modalités de l’enquête annoncée. Les autorités russes n’ont pas confirmé les accusations formulées dans la vidéo, tandis que les allégations d’Alexander Lunin n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.