Un ancien général menace le pouvoir de Netanyahou : Gadi Eisenkot s’impose comme un sérieux prétendant

L’ancien chef d’état-major israélien Gadi Eisenkot s’affirme comme l’un des principaux rivaux du Premier ministre Benjamin Netanyahou à l’approche des prochaines élections législatives. Selon les derniers sondages, son ascension politique pourrait rebattre les cartes et mettre fin aux longues années de domination de Netanyahou sur la scène politique israélienne.

Âgé de 66 ans, Gadi Eisenkot met en avant son parcours militaire, ses origines modestes et les sacrifices de sa famille pour convaincre les électeurs. Son fils a été tué pendant la guerre à Gaza, un drame personnel qui renforce son image auprès d’une partie de l’opinion publique. Il se présente comme un homme de terrain et un dirigeant capable de répondre aux défis sécuritaires auxquels Israël est confronté.

Malgré cette image d’outsider, Eisenkot défend une ligne particulièrement ferme en matière de sécurité. Il est notamment associé à la « doctrine Dahiyeh », une stratégie militaire reposant sur l’emploi d’une force jugée disproportionnée afin de dissuader les adversaires d’Israël. Cette position lui vaut le soutien d’une partie de l’électorat favorable à une politique de défense plus offensive.

Le scrutin à venir sera le premier organisé depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et les conflits qui ont suivi à Gaza, au Liban et en Iran. Ces événements ont profondément marqué la société israélienne et alimenté les critiques contre les dirigeants actuels, favorisant l’émergence de nouvelles figures politiques.

Les enquêtes d’opinion placent désormais le nouveau parti d’Eisenkot, Yashar, en deuxième position derrière le Likoud de Benjamin Netanyahou. Aucun des deux partis ne semble toutefois en mesure d’obtenir seul une majorité parlementaire, ce qui laisse entrevoir d’intenses négociations pour former une coalition après les élections.

Cette progression fait de Gadi Eisenkot l’un des principaux prétendants au poste de Premier ministre. Si les tendances actuelles se confirment, les prochaines élections pourraient ouvrir une nouvelle phase de la vie politique israélienne, avec une recomposition des alliances et un affrontement serré entre les deux camps.