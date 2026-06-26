Mondial – Le Sénégal écrase l’Irak et reste en vie dans la course aux 16es

Le Sénégal a fait ce qu’il devait faire. Battus lors de leurs deux premiers matches, les Lions de la Teranga ont largement dominé l’Irak, ce vendredi à Toronto, en s’imposant 5-0 lors de leur dernier match de groupe de la Coupe du monde 2026. Ce succès ne qualifie pas directement le Sénégal, mais il lui permet de rester dans la course aux seizièmes de finale. Troisièmes de leur groupe derrière la France et la Norvège, les Sénégalais terminent avec trois points et une différence de buts redevenue positive. Ils doivent désormais attendre les derniers résultats des autres groupes pour savoir s’ils feront partie des meilleurs troisièmes.

Diarra lance le match dès la 4e minute

Le Sénégal a rapidement pris l’avantage. Dès la 4e minute, Habib Diarra a ouvert le score en déviant au fond des filets une tête d’Abdoulaye Seck. Ce but précoce a immédiatement placé les Lions dans le bon scénario, alors qu’ils avaient besoin d’un large succès pour améliorer leur différence de buts. À peine dix minutes plus tard, l’Irak a été réduit à dix. Rebin Sulaka a déséquilibré Sadio Mané, qui filait vers le but. Après intervention du VAR, le défenseur irakien a été exclu. En supériorité numérique, le Sénégal a pu contrôler le match et accentuer son avance.

Une différence de buts soignée

L’enjeu était de gagner, mais surtout gagner largement. Le Sénégal a rempli cette condition avec cinq buts inscrits et aucun encaissé. Cette victoire 5-0 change nettement sa situation dans le classement des troisièmes, même si elle ne lui garantit pas encore une place au tour suivant.

Pape Gueye se relance avec un doublé

Pape Thiaw avait choisi de modifier son équipe pour ce dernier match de groupe. Kalidou Koulibaly, diminué, n’a pas débuté. Ibrahim Mbaye et Habib Diarra ont notamment été lancés dans le onze de départ. Le coaching sénégalais a aussi relancé Pape Gueye. Entré en jeu, le milieu a inscrit deux buts et a participé à l’ampleur du score. Après des débuts difficiles dans la compétition, il a répondu au moment où le Sénégal avait besoin d’efficacité.

Un record africain en Coupe du monde

Avec ces cinq buts, le Sénégal devient la première équipe africaine à inscrire cinq buts dans un même match de Coupe du monde. Ce large succès arrive au meilleur moment, mais il ne suffit pas encore à valider la qualification.

Les Lions de la Teranga ont terminé leur travail. Leur avenir dépend maintenant des autres groupes. Si leur total de points et leur différence de buts suffisent, ils verront les seizièmes. Sinon, cette victoire contre l’Irak restera un réveil trop tardif.