France-Norvège : les Bleus jouent la première place. Ils affronteront la Suède ou la Côte d’Ivoire en seizièmes

La France affronte la Norvège ce vendredi soir à 21h heure française, au Boston Stadium de Foxborough, pour la dernière journée du groupe I de la Coupe du monde. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les seizièmes de finale. L’enjeu est la première place du groupe.

Avant le coup d’envoi, la France est en tête avec 6 points, deux victoires et une différence de buts de +5. La Norvège compte également 6 points, mais une différence de buts de +4. Une victoire ou un match nul suffisent aux Bleus pour finir premiers. Une défaite les ferait terminer deuxièmes, derrière la Norvège.

La France tient la première place, mais ne l’a pas encore validée

La France n’a pas encore officiellement gagné son groupe. Elle est en position de le faire. Son avantage tient à sa différence de buts, supérieure d’une unité à celle de la Norvège. En cas de match nul ce soir, les deux équipes resteraient à égalité de points et la France conserverait la première place.

La Norvège, elle, n’a qu’une seule option pour passer devant : gagner. Dans ce cas, les Norvégiens termineraient avec 9 points et prendraient la tête du groupe I. La France resterait qualifiée, mais elle basculerait dans l’autre partie immédiate du tableau.

L’autre match du groupe, Sénégal-Irak, disputé en même temps à Toronto, n’aura aucune incidence sur les deux premières places. La France et la Norvège sont déjà hors d’atteinte. Le Sénégal et l’Irak jouent seulement la troisième place du groupe et une éventuelle place parmi les meilleurs troisièmes.

En cas de première place : direction New York/New Jersey

Si la France termine première du groupe I, elle disputera son seizième de finale contre la Suède le mardi 30 juin au New York New Jersey Stadium, à East Rutherford. Le coup d’envoi est programmé à 17h locale, soit 23h en France.

Sur le plan géographique, cette option maintient les Bleus sur la côte Est. Foxborough et East Rutherford sont séparés d’environ 275 kilomètres à vol d’oiseau. La France resterait donc dans un environnement de déplacement court, après avoir déjà évolué dans le nord-est des États-Unis pendant sa phase de groupes.

En cas de seuxième place : la Côte d’Ivoire et un déplacement de 2 500 kilomètres

Si la France perd contre la Norvège, elle terminera deuxième du groupe I. Dans ce cas, son adversaire en seizième de finale sera la Côte d’Ivoire, deuxième du groupe E. Le match se jouerait le mardi 30 juin au Dallas Stadium d’Arlington, au Texas, à 12h locale, soit 19h en France.

C’est le scénario le plus lourd sur le plan logistique. Arlington n’est pas sur la côte Est : c’est le Texas. Depuis Foxborough, le déplacement représente environ 2 500 kilomètres à vol d’oiseau. Au lieu de rester dans le nord-est, les Bleus devraient traverser une grande partie des États-Unis pour disputer leur premier match à élimination directe.

Des Bleus qualifiés, mais pas en gestion totale

La France peut aborder ce match avec la sécurité de la qualification. Elle ne peut pas l’aborder comme un match sans conséquence. Un point suffit, mais une défaite change tout : perte de la première place, affrontement contre la Côte d’Ivoire, déplacement au Texas et bascule dans une autre partie du tableau. De son côté, la Norvège arrive avec l’obligation de gagner pour passer première. Une vraie finale de groupe !