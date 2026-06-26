Mondial – Historique ! L’Équateur renverse l’Allemagne et s’invite en seizièmes

L’Équateur a signé l’un des grands coups de cette Coupe du monde 2026 en battant l’Allemagne jeudi soir à East Rutherford, dans le New Jersey. Menée très tôt, la sélection de Sebastian Beccacece a retourné le match pour s’imposer 2-1 et arracher sa qualification pour les seizièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.

Un mauvais départ

Le scénario avait pourtant démarré de la pire manière pour les Équatoriens. Dès les premières minutes, Florian Wirtz a servi Leroy Sané, qui a ouvert le score pour l’Allemagne. Une action contestée côté sud-américain, Aleksandar Pavlovic ayant semblé toucher Pedro Vite au départ du mouvement. Le but a finalement été accordé.

L’Équateur n’a pas coulé. Au contraire. La réaction est arrivée vite, par Nilson Angulo, auteur d’une frappe de vingt mètres sur laquelle Manuel Neuer, 40 ans, n’a pas pu empêcher l’égalisation à la 9e minute. Les ailiers équatoriens ont ensuite posé de gros problèmes à la défense allemande, avec Angulo d’un côté et John Yeboah de l’autre.

À la 77e minute, Gonzalo Plata, qui avait manqué une énorme occasion quelques minutes plus tôt face à Neuer, a repris un corner dévié au premier poteau pour donner l’avantage à l’Équateur. Le but de la qualification !

Avec quatre points, l’Équateur valide son billet. L’Allemagne, déjà assurée de finir première de son groupe, ne s’est pas rassurée. Cette défaite laisse des doutes avant le prochain tour…

La Côte d’Ivoire entre elle aussi dans l’histoire

Dans l’autre grand fait de la soirée, la Côte d’Ivoire a franchi pour la première fois de son histoire le premier tour d’une Coupe du monde. Les Éléphants ont battu Curaçao 2-0 à Philadelphie, grâce à un doublé de Nicolas Pépé.

Le match n’a pas forcément été le plus brillant de leur tournoi, mais l’essentiel était ailleurs. Les Ivoiriens terminent deuxièmes du groupe E, derrière l’Équateur, qu’ils avaient battu 1-0 plus tôt dans la compétition.

Cette qualification a une portée particulière. Les générations précédentes, celles de Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho ou Didier Zokora, avaient toutes buté sur le premier tour. Trois participations, trois éliminations. Cette fois, le plafond a cédé.

Face à Curaçao, dernier du groupe, la Côte d’Ivoire a fait le travail. Nicolas Pépé a porté son équipe avec efficacité et a offert aux Éléphants une victoire nette. Curaçao quitte le tournoi, tandis que les Ivoiriens peuvent enfin se projeter vers un match à élimination directe.