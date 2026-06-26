La Fifa impose le drapeau LGBT+ à l’Iran et à l’Égypte au Mondial

Lors de leur match prévu ce vendredi à Seattle, les fédérations iranienne et égyptienne ont dû accepter les couleurs LGBT+ dans le stade malgré leurs protestations.

La Fifa a tranché. Vendredi à Seattle, l’instance dirigeante du football mondial a maintenu l’autorisation des symboles arc-en-ciel lors d’un match de la Coupe du monde 2026 opposant l’Iran à l’Égypte prévu ce vendredi à 11h00 (heure de Paris). Cette décision intervient malgré les protestations officielles des deux fédérations nationales, hostiles à l’affichage public de signes associés aux droits LGBT+. Le stade américain accueillait ce qu’on appelle désormais un « match des fiertés », célébrant la communauté homosexuelle pendant la compétition.

Deux fédérations contraintes de s’incliner

Les délégations iranienne et égyptienne se sont finalement résignées face à la position ferme de la Fifa. Aucune sanction n’a été prononcée contre les deux équipes, qui ont joué dans un contexte inhabituel pour des nations où l’homosexualité reste socialement et légalement réprimée. L’Iran criminalise ces orientations, tandis que l’Égypte maintient une législation restrictive en la matière. Les deux fédérations avaient pourtant formellement exprimé leur opposition avant le coup d’envoi.

Un choix assumé par la Fifa

Les États-Unis, pays hôte du tournoi avec le Canada et le Mexique, défendent ouvertement les droits LGBT+ dans leurs manifestations sportives. La Fifa semble avoir choisi de s’aligner sur les normes du pays organisateur plutôt que de céder aux pressions diplomatiques. Aucune modification du protocole n’est prévue pour les prochains matchs du Mondial, y compris ceux impliquant des nations conservatrices.