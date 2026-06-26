L’Insee victime d’une cyberattaque : les données professionnelles de 12.800 personnes compromises

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a annoncé avoir été victime d’une cyberattaque ayant entraîné une violation de données personnelles concernant environ 12.800 personnes. L’incident, détecté le 19 juin, touche des agents en poste, d’anciens employés ainsi que des personnes issues des corps de l’Insee.

L’institut précise qu’aucune donnée sensible n’a été compromise. Les mots de passe, coordonnées bancaires et numéros de sécurité sociale n’ont pas été exposés. Les informations concernées se limitent à l’identité et aux coordonnées professionnelles des personnes affectées. Une enquête interne a également conclu que les données collectées par l’Insee auprès des entreprises et des particuliers n’ont pas été compromises.

Vigilance face aux tentatives d’escroquerie

À la suite de cette attaque, l’Insee appelle les entreprises et les particuliers à la plus grande prudence en cas de réception de messages semblant provenir de ses services. L’établissement rappelle qu’il ne demande jamais de paiement pour une inscription au répertoire Sirene ni la communication de mots de passe ou d’informations bancaires. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République.

Cette cyberattaque s’inscrit dans une série d’incidents ayant récemment visé des services de l’État. Ces dernières semaines, la plateforme Jeveuxaider.gouv.fr a subi une fuite de données concernant environ 550.000 comptes, tandis que la messagerie sécurisée des agents publics Tchap a également été ciblée. Après l’attaque contre l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au printemps, le gouvernement avait annoncé la création d’une nouvelle Autorité du numérique et de l’intelligence artificielle de l’État afin de renforcer la cybersécurité des administrations.