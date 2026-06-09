Tchap, la messagerie sécurisée de l’État français, victime d’une cyberattaque

La messagerie chiffrée des agents publics a subi un incident de sécurité le 7 juin. Plus de 643.000 messages publics auraient été exposés.

La messagerie instantanée Tchap, utilisée par les agents de l’administration française, a été touchée par une cyberattaque. La Direction interministérielle du numérique a confirmé lundi cet incident de sécurité détecté le 7 juin 2026. L’attaque résulte d’une usurpation de compte qui a permis à un acteur malveillant de formuler des requêtes pour accéder à des contenus normalement restreints. Le compte compromis a été rapidement identifié et bloqué par les équipes techniques.

Des centaines de milliers de messages exposés

Selon les premières estimations, plus de 643.000 messages de 73.000 agents publics répartis dans 976 salons de discussion auraient été exposés lors de cette intrusion. Les autorités précisent toutefois que les conversations privées chiffrées sont restées protégées. Seuls les échanges publics et certains documents partagés sur la plateforme auraient pu être consultés par l’attaquant. Le nombre exact de comptes compromis n’a pas encore été communiqué.

L’incident est désormais maîtrisé, assure la Direction interministérielle du numérique. Tchap, lancée pour offrir une alternative sécurisée aux messageries commerciales, est utilisée quotidiennement par les fonctionnaires de l’État français. Cette attaque soulève des interrogations sur la robustesse des systèmes de sécurité mis en place pour protéger les communications administratives sensibles.