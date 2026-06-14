Searcher expose gratuitement les données personnelles de millions de Français

Apparu début juin sur la toile, Searcher s’est fait connaître du grand public après une enquête de FranceInfo. Ce moteur de recherche clandestin donne accès gratuitement aux données personnelles de millions de Français. L’outil centralise 1,2 milliard d’informations issues de piratages informatiques visant des entreprises et institutions. Mails, numéros de téléphone, adresses postales, IBAN : autant de renseignements sensibles consultables en quelques secondes par n’importe quel internaute.

Un jeune créateur dans le viseur de la justice

Le créateur présumé de cette plateforme, un jeune homme de 18 ans prénommé Zalco, fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire. Anne Le Hénanff a saisi la justice via l’article 40 du Code de procédure pénale, dispositif qui oblige les autorités publiques à signaler les infractions pénales dont elles ont connaissance. L’utilisation de Searcher soulève des questions juridiques majeures. Selon les experts juridiques, consulter ces bases de données constitue une infraction pénale, exposant les utilisateurs à des poursuites.

Une menace majeure pour la cybersécurité nationale

Cette affaire révèle une faille préoccupante dans la protection des données personnelles au niveau national. La disponibilité gratuite et facilitée d’informations aussi sensibles ouvre la voie à des usages criminels : usurpation d’identité, hameçonnage ciblé, extorsion. Les spécialistes en cybersécurité s’alarment de la puissance de cet outil et des dangers qu’il représente pour la sécurité des citoyens français. Les autorités sont désormais confrontées à un défi technologique et judiciaire d’ampleur.