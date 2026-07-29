POLITIQUE

« Nous sommes en France, pas en Russie » : Robert Ménard s’oppose à l’expulsion de Xenia Fedorova malgré son opposition à Poutine

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« Nous sommes en France, pas en Russie » : Robert Ménard s’oppose à l’expulsion de Xenia Fedorova malgré son opposition à Poutine
« Nous sommes en France, pas en Russie » : Robert Ménard s’oppose à l’expulsion de Xenia Fedorova malgré son opposition à Poutine

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a vivement réagi à l’arrêté d’expulsion visant Xenia Fedorova, ancienne directrice de RT France et chroniqueuse régulièrement accusée de relayer la propagande du Kremlin. Tout en réaffirmant son soutien à l’Ukraine et son opposition au régime de Vladimir Poutine, il estime que cette mesure constitue une atteinte au principe de liberté d’expression.

« Je suis contre l’arrêté d’expulsion de Xenia Fedorova. Depuis que j’ai cofondé Reporters sans frontières, je me suis toujours battu pour la liberté d’expression. Je ne vais pas renier ce combat d’une vie aujourd’hui », affirme-t-il.

Robert Ménard ne cache pourtant pas son jugement sur les positions de la journaliste. « Oui, Mme Fedorova est une propagandiste du Kremlin. Oui, son discours reprend sans nuance le narratif mensonger du tyran Poutine. Mais elle a le droit de l’exprimer. Nous sommes en France, pas en Russie. Chez nous, toutes les sensibilités ont le droit à la parole. On ne met pas en prison ceux qui ne pensent pas comme nous. Xenia Fedorova n’a commis aucun crime. Aucune infraction. »

L’ancien président de Reporters sans frontières rappelle qu’il s’était déjà opposé, à l’époque, à l’interdiction d’émettre de la chaîne RT en France.

Anticipant les critiques, Robert Ménard insiste sur la cohérence de sa position : « Mes positions pro-ukrainiennes sont connues, donc ne venez pas me dire que je trahis la cause. Pour moi, les choses restent claires : la Russie de Poutine a envahi un pays indépendant et je souhaite sa défaite. Mais, s’il vous plaît, ne cédons pas à la tentation d’imiter nos ennemis. »

Pour l’édile de Béziers, le débat démocratique doit prévaloir sur les mesures d’interdiction. « Mme Fedorova doit faire face à des contradicteurs, pas à des policiers. »

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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