Saint-Denis : le maire dénonce l’élection de Stéphane Bern

Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, conteste l'élection de Stéphane Bern à la présidence de l'association Suivez la flèche, affirmant que le scrutin a été entaché d'irrégularités. Cette élection marque une rupture avec la tradition, puisque la présidence était habituellement assurée par le maire en exercice, et il envisage des actions judiciaires.

Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko et sa majorité municipale ont dénoncé mardi 28 juillet, dans un communiqué, l’élection de l’animateur Stéphane Bern à la présidence de l’association Suivez la flèche, chargée de piloter la reconstruction de la flèche et de la tour nord de la basilique de la ville. L’élu insoumis évoque une rupture sans précédent dans l’histoire de cette structure.

Une élection contestée après un départ en signe de protestation

Stéphane Bern a été élu vendredi 24 juillet avec les voix de 17 des 27 membres du conseil d’administration présents, après que Bally Bagayoko et son entourage eurent quitté l’assemblée générale avant le vote, selon plusieurs témoins. Le maire de Saint-Denis affirme que les conditions du scrutin ont été entachées de nombreuses irrégularités qui auraient dû, selon lui, conduire à son report, et annonce que sa majorité ne participera pas au bureau issu de cette élection.

Il dénonce des manœuvres et des arrangements avec les statuts de l’association, menés selon lui par un ancien maire de la ville avec le concours de responsables occupant de hautes fonctions au sein des administrations de l’État, et se réserve le droit de saisir la justice.

Une tradition municipale rompue pour la première fois

Fondée en 2016, l’association Suivez la flèche avait toujours été présidée par le maire de Saint-Denis en exercice, d’abord le communiste Patrick Braouezec, puis le socialiste Mathieu Hanotin, battu en mars par Bally Bagayoko. Ce dernier estime que l’élection de Stéphane Bern écarte pour la première fois depuis la création de la structure le maire de la présidence d’un projet emblématique pour le territoire.

La flèche de la basilique, frappée par la foudre en 1837, fait l’objet d’un projet de reconstruction estimé à 150 millions d’euros, porté par l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris en parallèle des travaux menés sur la cathédrale parisienne.