WhatsApp introduit les noms d’utilisateur pour masquer les numéros de téléphone

WhatsApp s’apprête à franchir un cap en matière de confidentialité. La messagerie du groupe Meta annonce l’arrivée prochaine des noms d’utilisateur, qui permettront de communiquer sans dévoiler systématiquement son numéro de téléphone. Cette évolution majeure signifie que les utilisateurs pourront échanger via un pseudo choisi, notamment lors de l’ajout dans des discussions de groupe ou lors d’un premier contact avec une personne ou une entreprise. Le déploiement se fera progressivement, sans date précise communiquée à ce stade.

Un alignement sur Signal et Telegram

Cette nouveauté rapproche WhatsApp de ses concurrents Signal et Telegram, qui proposent déjà ce type de protection. L’entreprise présente cette option comme une fonctionnalité de confidentialité renforcée, répondant aux attentes d’utilisateurs soucieux de protéger leur vie privée. Les noms d’utilisateur devront être réservés, comme sur d’autres plateformes sociales, ce qui pourrait nécessiter d’anticiper le choix de son identifiant pour s’assurer de sa disponibilité.

Le numéro de téléphone restera nécessaire pour créer et utiliser un compte WhatsApp, mais il ne sera plus partagé automatiquement dans les échanges. Cette distinction entre identification et visibilité publique constitue une réponse aux critiques récurrentes sur l’exposition des données personnelles dans les applications de messagerie instantanée.