Hayden Panettiere, star de «Heroes» et «Nashville», est morte à 36 ans

Hayden Panettiere, actrice emblématique de « Heroes » et « Nashville », est décédée à 36 ans, provoquant l'émoi dans le monde du cinéma et de la télévision. Sa mort, entourée de mystère, fait l'objet d'une enquête, alors que sa famille évoque une « disparition tragique ». Elle laisse un héritage artistique marqué par des rôles mémorables.

L’actrice américaine Hayden Panettiere est morte dimanche à l’âge de 36 ans. Son décès a été confirmé par son représentant et par sa famille. Révélée très jeune au grand public avant de devenir l’un des visages emblématiques de Heroes puis de Nashville, elle laisse derrière elle une carrière commencée alors qu’elle n’était encore qu’un bébé. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas connues à ce stade. Aucune cause officielle de décès n’a été communiquée. La police est intervenue dimanche à la suite d’un incident impliquant l’actrice et une enquête est en cours.

Son père annonce la « disparition tragique » de sa fille

Dans un communiqué, son père, Skip Panettiere, a annoncé la disparition de l’actrice et demandé que l’intimité de la famille soit respectée : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition tragique de notre chère Hayden. Elle était une lumière extraordinaire et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie incommensurables à tous ceux qui la connaissaient, ainsi qu’aux millions de personnes qui l’ont regardée à l’écran. »

La famille n’a fourni aucune précision sur les circonstances de sa mort et demande désormais du temps pour faire face à cette disparition.

Une enquête en cours, aucune cause de décès annoncée

Dans les heures ayant suivi l’annonce, les premières informations ont confirmé l’intervention des forces de l’ordre dimanche. Une enquête reste ouverte. Aucun élément officiel ne permet cependant d’établir à ce stade la cause ou les circonstances précises du décès. Des informations indiquent que l’actrice s’était plainte de douleurs au dos au cours de l’année écoulée, mais aucun lien n’a été établi entre ces problèmes et sa mort. Hayden Panettiere aurait fêté ses 37 ans le 21 août.

De Claire Bennet dans Heroes à la célébrité mondiale

Née le 21 août 1989 dans l’État de New York, Hayden Panettiere commence sa carrière alors qu’elle est encore enfant. Elle apparaît très tôt dans des publicités puis à la télévision, notamment dans les feuilletons One Life to Live et Guiding Light. Au cinéma, elle joue notamment dans Remember the Titans en 2000. Mais c’est en 2006 que sa carrière change définitivement de dimension avec Heroes. Elle y incarne Claire Bennet, une lycéenne capable de régénérer son corps après une blessure. Le personnage devient l’un des plus célèbres de la série et Hayden Panettiere, alors âgée de seulement 17 ans, accède à une notoriété internationale. Elle reste dans Heroes jusqu’à l’arrêt de la série en 2010.

Nashville, l’autre rôle qui marque sa carrière

En 2012, Hayden Panettiere décroche le rôle de Juliette Barnes dans Nashville. Elle interprète une jeune star de la musique country confrontée aux exigences de la célébrité et à une vie personnelle mouvementée. Elle conserve le rôle jusqu’en 2018 et obtient deux nominations aux Golden Globes, en 2013 et 2014, pour son interprétation. La série lui permet également d’exploiter ses qualités de chanteuse. Plusieurs chansons interprétées dans Nashville entrent dans le classement américain Billboard Hot Country Songs.

Un visage également connu des films Scream

Hayden Panettiere mène parallèlement une carrière au cinéma. En 2011, elle rejoint la franchise Scream dans le rôle de Kirby Reed pour Scream 4. Son personnage devient suffisamment populaire auprès des fans pour effectuer son retour douze ans plus tard dans Scream VI, sorti en 2023. Elle avait également prêté sa voix à Dot dans le film d’animation 1001 Pattes de Pixar et avait obtenu une nomination aux Grammy Awards pour un album destiné aux enfants. Son dernier rôle au cinéma est celui du thriller psychologique Sleepwalker, sorti en 2026.

Une vie personnelle marquée par plusieurs épreuves

Hayden Panettiere avait régulièrement évoqué publiquement les difficultés traversées au cours de sa vie adulte, notamment sa dépression post-partum et ses problèmes d’addiction à l’alcool et aux médicaments. Elle avait suivi plusieurs traitements et raconté ces dernières années son parcours vers la sobriété. L’actrice avait partagé pendant plusieurs années la vie de l’ancien champion du monde de boxe ukrainien Wladimir Klitschko. De leur relation est née en 2014 une fille, Kaya. En 2018, Hayden Panettiere avait accepté que Wladimir Klitschko obtienne la garde de leur fille, expliquant par la suite qu’elle n’était alors pas en mesure de s’occuper d’elle comme elle l’aurait souhaité.

Son frère Jansen était mort brutalement à seulement 28 ans

La famille Panettiere avait déjà été frappée par un drame trois ans plus tôt. En février 2023, Jansen Panettiere, le frère cadet de Hayden et lui aussi acteur, était mort à seulement 28 ans. Sa famille avait ensuite révélé qu’il souffrait d’une cardiomégalie, une augmentation anormale du volume du cœur, associée à des complications touchant la valve aortique. Hayden Panettiere avait publiquement évoqué le choc provoqué par la disparition de son frère. À 36 ans, sa propre mort met brutalement fin à une carrière de plus de trois décennies, commencée dans l’enfance et marquée par deux rôles particulièrement populaires auprès du public : Claire Bennet dans Heroes et Juliette Barnes dans Nashville.