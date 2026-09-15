Mort de Hayden Panettiere : une seule pilule d’oxycodone coupée au fentanyl aurait été fatale à la star de Heroes

Un mois après le décès de Hayden Panettiere, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une overdose liée à une pilule d'oxycodone contaminée au fentanyl. Bien que les résultats toxicologiques soient attendus, l'enquête se concentre sur l'origine des médicaments achetés par l'actrice avant sa mort, ainsi que sur son historial de dépendance.

Un mois après la mort de Hayden Panettiere à seulement 36 ans⁠, les enquêteurs disposent désormais d’une piste beaucoup plus précise. L’actrice américaine aurait ingéré, le matin de son décès, un comprimé présenté comme de l’oxycodone mais contenant du fentanyl. Une seule pilule aurait suffi à provoquer l’overdose qui lui a coûté la vie. La cause officielle du décès reste toutefois suspendue aux résultats toxicologiques définitifs.

Hayden Panettiere avait été retrouvée inconsciente le 16 août dans le logement qu’elle occupait temporairement à Greenville, en Caroline du Sud. Les secours l’avaient découverte en arrêt cardiaque et n’étaient pas parvenus à la réanimer. L’autopsie réalisée le lendemain n’avait révélé aucun traumatisme susceptible d’avoir contribué à sa mort.

Une seule pilule d’oxycodone aurait provoqué l’overdose

Les investigations se concentrent désormais sur les médicaments consommés par l’actrice dans les heures précédant son décès. Hayden Panettiere aurait acheté à Los Angeles plusieurs médicaments provenant du marché noir avant son départ pour la Caroline du Sud.

Le matin du 16 août, elle aurait pris un comprimé qu’elle pensait être de l’oxycodone, puissant antidouleur opioïde délivré normalement sur ordonnance. Les enquêteurs estiment aujourd’hui que cette pilule contenait en réalité du fentanyl, un opioïde de synthèse particulièrement puissant.

La thèse de l’overdose au fentanyl est aujourd’hui privilégiée, mais elle n’est pas encore officiellement établie. Les analyses toxicologiques restent déterminantes pour confirmer précisément les substances présentes dans l’organisme de l’actrice au moment de sa mort.

Son compagnon lui administre du Narcan, sans parvenir à la sauver

Lorsque Hayden Panettiere est découverte inconsciente, Brian Hickerson, son compagnon par intermittence, tente immédiatement de la sauver. Il lui administre du Narcan, le nom commercial de la naloxone, un médicament utilisé en urgence pour inverser les effets d’une overdose aux opioïdes.

Brian Hickerson et son frère Zach pratiquent ensuite un massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours. Malgré les tentatives de réanimation, Hayden Panettiere est déclarée morte sur place.

Brian Hickerson a depuis été entendu dans le cadre de l’enquête et a rencontré des agents de la DEA. Il n’est accusé d’aucune infraction liée à la mort de l’actrice.

La DEA cherche à remonter jusqu’au fournisseur

L’enquête porte désormais directement sur la provenance des médicaments. Les autorités fédérales cherchent à identifier le fournisseur qui aurait vendu à Hayden Panettiere des médicaments obtenus en dehors du circuit médical.

L’actrice aurait eu recours depuis plusieurs années à un revendeur basé à Los Angeles, auprès duquel elle aurait notamment obtenu de l’oxycodone. La DEA tente maintenant de déterminer si le comprimé soupçonné d’avoir causé sa mort provient bien de ce fournisseur. Les investigations sont menées à la fois en Californie et en Caroline du Sud.

Une enquête de ce type peut déboucher sur des poursuites contre les personnes ayant fourni la substance mortelle. Après la disparition de Matthew Perry, la justice américaine avait ainsi poursuivi plusieurs fournisseurs de kétamine. Un médecin impliqué dans l’affaire a notamment été condamné à deux ans et demi de prison⁠.

Hayden Panettiere avait raconté ses années d’addiction

La comédienne avait parlé publiquement de ses problèmes d’alcool et de dépendance aux opioïdes. Elle avait suivi plusieurs traitements et décrit cette période comme l’une des plus difficiles de sa vie.

En 2022, elle revenait notamment sur ces années de dépendance et expliquait : « Je voulais faire la fête, je voulais faire tout ce que je n’étais pas censée faire. »

Dans son autobiographie This Is Me: A Reckoning, publiée quelques mois avant sa mort, Hayden Panettiere avait également raconté les conséquences de la célébrité précoce, ses addictions, sa dépression post-partum et les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle.

Une mort encore officiellement sous enquête

À ce stade, les autorités n’ont toujours pas publié de cause officielle définitive. L’hypothèse retenue par les enquêteurs est celle d’une overdose provoquée par un comprimé d’oxycodone contaminé au fentanyl, mais les résultats toxicologiques doivent encore la confirmer.

Révélée mondialement à 17 ans grâce au rôle de Claire Bennet dans Heroes, Hayden Panettiere avait ensuite connu un nouveau succès avec Nashville, où elle incarnait Juliette Barnes. Elle avait également joué dans Scream 4 et Scream VI. Morte cinq jours avant son 37e anniversaire, elle laisse derrière elle sa fille Kaya, née de sa relation avec l’ancien champion du monde de boxe Wladimir Klitschko.