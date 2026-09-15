Mitch McConnell de retour au Sénat américain après plusieurs mois d’absence

Mitch McConnell, ancien chef de la majorité républicaine au Sénat américain, revient au Capitole après plusieurs mois d'absence due à une chute et une hospitalisation. À 84 ans, il participe à un vote, mettant un terme aux spéculations sur son état de santé et son avenir politique.

L’ancien chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a fait son retour au Capitole lundi et a participé à un vote pour la première fois depuis mi-juin. Âgé de 84 ans, il avait quitté l’hémicycle après une chute qui l’avait conduit à l’hôpital, alimentant de nombreuses spéculations sur son état de santé.

Mitch McConnell a retrouvé les couloirs du Capitole lundi, mettant fin à une absence de plusieurs mois qui avait nourri d’intenses interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions. Le sénateur républicain de 84 ans a lui-même indiqué qu’il était prêt à voter, ce qu’il a fait dès son retour.

Son bureau avait annoncé en juin qu’une chute était à l’origine de son hospitalisation. Il avait ensuite séjourné dans un centre de rééducation, dont il avait été libéré le mois dernier. Depuis mi-juin, son absence prolongée avait suscité une vague de spéculations sur son avenir politique et son état de santé général.

McConnell, qui a longtemps dirigé la majorité républicaine au Sénat avant de céder ce rôle, reste l’une des figures les plus influentes du Parti républicain américain. Son retour à la chambre haute met provisoirement fin aux rumeurs qui entouraient sa situation.