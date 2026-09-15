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Mitch McConnell de retour au Sénat américain après plusieurs mois d’absence

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Mitch McConnell de retour au Sénat américain après plusieurs mois d’absence
Mitch McConnell de retour au Sénat américain après plusieurs mois d’absence

L’ancien chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a fait son retour au Capitole lundi et a participé à un vote pour la première fois depuis mi-juin. Âgé de 84 ans, il avait quitté l’hémicycle après une chute qui l’avait conduit à l’hôpital, alimentant de nombreuses spéculations sur son état de santé.

Mitch McConnell a retrouvé les couloirs du Capitole lundi, mettant fin à une absence de plusieurs mois qui avait nourri d’intenses interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions. Le sénateur républicain de 84 ans a lui-même indiqué qu’il était prêt à voter, ce qu’il a fait dès son retour.

Son bureau avait annoncé en juin qu’une chute était à l’origine de son hospitalisation. Il avait ensuite séjourné dans un centre de rééducation, dont il avait été libéré le mois dernier. Depuis mi-juin, son absence prolongée avait suscité une vague de spéculations sur son avenir politique et son état de santé général.

McConnell, qui a longtemps dirigé la majorité républicaine au Sénat avant de céder ce rôle, reste l’une des figures les plus influentes du Parti républicain américain. Son retour à la chambre haute met provisoirement fin aux rumeurs qui entouraient sa situation.

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