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Washington écarte pour l’instant une confrontation directe avec les rebelles yéménites

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Trump écarte pour l’instant une intervention américaine au Yémen
Trump écarte pour l’instant une intervention américaine au Yémen

Donald Trump a affirmé samedi que les rebelles houthis avaient demandé aux États-Unis de ne pas intervenir au Yémen après leur offensive. Le président américain a indiqué que le mouvement cherchait à éviter une implication directe de Washington, alors que les combats se poursuivent dans le pays.

Cette déclaration intervient au moment où les Houthis renforcent leur position dans une zone stratégique pour le trafic maritime. Leur offensive accroît les inquiétudes autour de la sécurité des navires circulant entre la mer Rouge et le golfe d’Aden, dans un contexte régional déjà marqué par de fortes tensions.

Une intervention américaine toujours écartée

L’Arabie saoudite souhaite pour sa part une implication plus importante des États-Unis face à l’avancée des rebelles. Riyad a demandé à Washington de soutenir ses efforts contre les Houthis, mais Donald Trump ne semble pas disposé, à ce stade, à engager directement les forces américaines dans de nouvelles opérations au Yémen.

La prudence de Washington intervient alors que les États-Unis sont déjà impliqués dans plusieurs foyers de tension au Moyen-Orient. Une intervention contre les Houthis risquerait d’élargir davantage le conflit et d’accroître les risques pesant sur les routes maritimes stratégiques de la région.

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