San Francisco déclare l’urgence locative face à des loyers record

San Francisco déclare l'état d'urgence locative face à des loyers atteignant 4 495 dollars pour un appartement d'une chambre. Le maire propose des réformes pour limiter les expulsions et contenir la hausse des loyers, répondant à la pression croissante sur le marché due aux hauts revenus des salariés du secteur technologique.

Le maire de San Francisco, Daniel Lurie, a proclamé jeudi l’état d’urgence locative dans la ville, où le loyer médian d’un appartement d’une chambre dépasse désormais 4 495 dollars par mois, soit plus du double de la médiane nationale.

Daniel Lurie a annoncé jeudi une série de réformes destinées à freiner les expulsions et à contenir la hausse des loyers dans une ville qui figure depuis longtemps parmi les marchés immobiliers les plus chers des États-Unis. La médiane nationale pour un appartement d’une chambre s’établit à 1 900 dollars, un chiffre que San Francisco écrase avec ses 4 495 dollars.

La ville de la baie accueille une concentration importante de salariés du secteur technologique aux revenus élevés, ce qui a contribué à tirer les prix vers le haut depuis plusieurs décennies. La pression sur le marché locatif s’est encore accentuée ces dernières années, rendant le maintien dans les lieux de plus en plus difficile pour les ménages aux revenus modestes ou intermédiaires.

La déclaration d’urgence ouvre la voie à des mesures législatives accélérées. Le maire n’a pas encore précisé l’ensemble des dispositifs envisagés, mais l’objectif affiché porte sur la protection des locataires contre les expulsions abusives et la limitation des hausses de loyer jugées excessives.