Attentats du 11 septembre 2001 : revivez minute par minute un jour qui a changé le monde. (AP/Daniel Hulshizer)

Le 11 septembre 2001, des attentats terroristes coordonnés par Al-Qaïda frappent New York, Washington et la Pennsylvanie, causant près de 3 000 morts. Cette journée tragique modifie durablement la sécurité mondiale et les relations internationales, entraînant des répercussions politiques conséquentes, y compris le déclenchement de la guerre en Afghanistan.

Il y a 25 ans jour pour jour, le 11 septembre 2001 marquait un tournant historique mondial. Des attentats terroristes frappaient New York, Washington et la Pennsylvanie, provoquant près de 3 000 morts et des milliers de blessés. Ces attaques coordonnés ont changé la sécurité, la politique et les relations internationales pour toujours. Revivez minute par minute la chronologie de cette terrible journée…

La matinée du 11 septembre : un début de journée normal

À 8h00, Manhattan et Washington vivent une matinée ordinaire. Les tours jumelles du World Trade Center accueillent travailleurs et visiteurs. Au Pentagone, le personnel est en pleine activité. Le ciel est dégagé et la ville vit comme chaque autre jour. Aucun signe de l’horreur à venir ne se manifeste.

8h46 : impact du vol 11 sur la tour Nord

Le vol 11 d’American Airlines, un Boeing 767 détourné par cinq terroristes d’Al-Qaïda, s’écrase contre la tour Nord du World Trade Center. L’impact provoque une explosion massive et des incendies immédiats. Les ascenseurs et les escaliers sont détruits, et des centaines de personnes restent piégées. Les premiers pompiers et policiers interviennent tandis que les médias diffusent en direct l’accident.

Le premier impact, sur la tour Nord

Le second impact, sur la tour Sud

9h03 : le vol 175 frappe la tour Sud

Moins de 20 minutes plus tard, le vol 175 de United Airlines s’écrase contre la tour Sud. Les autorités réalisent qu’il ne s’agit pas d’un accident isolé. Les employés évacuent partiellement le bâtiment, mais la panique est totale. Les images télévisées montrent les flammes s’échapper de la tour, confirmant l’ampleur de l’attaque.

L’impact sur la tour Sud

9h37 : le Pentagone frappé par le vol 77

À Washington, le vol 77 d’American Airlines, détourné par cinq terroristes, s’écrase contre l’aile ouest du Pentagone. Le choc détruit plusieurs étages et provoque des incendies. Des militaires et employés civils perdent la vie sur le coup. Les équipes de secours interviennent immédiatement dans des conditions extrêmement dangereuses.

L’attaque du Pentagone

9h59 : Effondrement de la tour Sud

À 9h59, la tour Sud s’effondre sous l’effet de l’incendie et des dégâts structurels. Le nuage de poussière enveloppe Manhattan et rend les rues pratiquement impraticables. Les pompiers continuent à rechercher des survivants malgré le chaos et la menace d’effondrement des bâtiments voisins.

L’effondrement de la tour Sud

Des piétons fuient la zone du World Trade Center alors que la tour sud du centre s’effondre

Des personnes se couvrent le visage tandis qu’elles fuient l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center de New York après les attentats terroristes du 11 septembre 2001





10h03 : Le vol 93 s’écrase en Pennsylvanie

À 10h03, le vol 93 de United Airlines s’écrase dans un champ à Shanksville. Les passagers, informés par téléphone des attaques sur New York et le Pentagone, tentent de reprendre le contrôle de l’avion. Leur intervention courageuse empêche les terroristes d’atteindre leur cible, probablement le Capitole ou la Maison-Blanche.

Des personnes se tiennent aux fenêtres de la tour Nord du World Trade Center, piégées par les flammes

L’une des scènes les plus marquantes des attentants du 11 septembre : ces « jumpers » obligés de sauter dans le vide pour fuir les flammes

10h28 : Effondrement de la tour Nord

À 10h28, la tour Nord s’effondre. La destruction est totale, causant la mort de centaines de personnes et laissant un nuage de poussière immense. Les opérations de secours se poursuivent dans des conditions extrêmes. Les images des deux tours en flammes et de l’effondrement deviennent symboliques de la tragédie.

Des milliers de pompiers, policiers et secouristes interviennent simultanément à New York et au Pentagone. Les hôpitaux sont saturés. L’espace aérien américain est fermé pour la première fois de l’histoire. Les équipes de secours bravent les incendies, les débris et les risques d’effondrement pour sauver des vies.

Les ruines du World Trade Center

Un bilan très lourd

Près de 3 000 personnes sont tuées et plus de 6 000 blessées. Les victimes comprennent des employés des tours, des passagers et des militaires. Les images des tours en flammes et des gens sautant des étages restent gravées dans la mémoire mondiale. Les États-Unis entrent dans une phase de deuil et de choc collectif.

La détresse des pompiers

Qui étaient les terroristes ?

Les attaques impliquent quatre avions commerciaux détournés : le vol 11 et le vol 175 d’American Airlines, et le vol 77 et le vol 93 de United Airlines. Les 19 terroristes appartiennent au réseau Al-Qaïda, dirigé par Oussama ben Laden. Chaque équipe a été formée pour prendre le contrôle des cockpits et s’écraser sur des cibles stratégiques aux États-Unis.

Les attentats sont menés par 19 pirates de l’air, membres du réseau Al-Qaïda, dirigé par Oussama ben Laden. Tous ont suivi un entraînement au pilotage et ont été préparés pour frapper des cibles symboliques. Mohamed Atta, pilote du vol 11 et leader opérationnel des détournements, est Égyptien. Il est le coordinateur principal de l’attaque. Marwan al-Shehhi, pilote du vol 175, est originaire des Émirats arabes unis. Il s’écrase sur la tour Sud avec son équipe. Hani Hanjour, pilote du vol 77, est originaire d’Arabie Saoudite. Il s’écrase sur le Pentagone. Ziad Jarrah, pilote du vol 93, est originaire du Liban. Les passagers de son avion tentent de reprendre le contrôle. Les autres membres de chaque équipage, tous des hommes entre 20 et 33 ans, proviennent principalement d’Arabie Saoudite, des Émirats et d’Égypte.

Les motivations de ces terroristes reposent sur un extrémisme religieux et politique, visant à frapper les symboles américains pour provoquer un choc mondial et affirmer la puissance d’Al-Qaïda.

Mohamed Atta

Des conséquences politiques et sécuritaires

Les attentats déclenchent la guerre en Afghanistan en octobre 2001 et la création du Department of Homeland Security. Le concept de guerre contre le terrorisme devient central dans la politique américaine. Les mesures de sécurité aérienne et intérieure changent radicalement dans le monde entier.

Chaque année, le Memorial du World Trade Center, le Pentagone et le site de Shanksville rendent hommage aux victimes. Le 11 septembre symbolise le courage des passagers, des secouristes et des citoyens confrontés à la terreur.

Deux faisceaux lumineux illuminent le ciel en mémoire des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center de New York, le samedi 11 septembre 2004, vus depuis Jersey City, dans le New Jersey



