L’Algérie ferme son espace aérien aux avions émiratis après la rupture diplomatique

L’Algérie ferme son espace aérien aux avions des Émirats arabes unis, tant civils que militaires, suite à la rupture des relations diplomatiques. Bien que les vols commerciaux soient temporairement maintenus jusqu'à fin 2026, cette mesure souligne l'escalade des tensions entre les deux pays, déclenchée par des accusations d’ingérences.

L’Algérie a annoncé la fermeture de son espace aérien aux appareils militaires et civils des Émirats arabes unis. Décidée par le ministère algérien de la Défense, la mesure entre en vigueur à minuit, heure locale, dans un contexte de fortes tensions entre Alger et Abou Dhabi.

Cette décision intervient quelques heures après l’annonce de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. L’Algérie accuse les autorités émiraties d’ingérences répétées dans ses affaires intérieures ainsi que dans celles de plusieurs États de la région.

Les liaisons commerciales temporairement maintenues

La fermeture ne concerne toutefois pas immédiatement les vols commerciaux émiratis au départ ou à destination de l’aéroport international d’Alger. Ces liaisons pourront continuer à fonctionner jusqu’à la fin de l’année 2026, selon les précisions communiquées par le ministère de la Défense.

Une exception temporaire qui pourrait permettre aux compagnies aériennes et aux voyageurs d’organiser progressivement la suspension ou la modification des liaisons. La fermeture de l’espace aérien constitue néanmoins une nouvelle étape dans l’escalade diplomatique entre l’Algérie et les Émirats arabes unis.