Avion de Zelensky : le «quasi-impact» avec un drone russe remis en cause, Kiev juge la version «exagérée»

L’avion de Volodymyr Zelensky a-t-il réellement failli être percuté par un drone russe lors de son départ de Moldavie ? L’information, rapportée mercredi, doit désormais être sérieusement nuancée. Si l’incursion de drones russes dans l’espace aérien moldave et la fermeture temporaire de celui-ci sont confirmées, rien ne permet à ce stade d’établir que l’appareil du président ukrainien a réellement frôlé un drone. Une source au sein de la présidence ukrainienne a même qualifié cette présentation d’« exagérée ».

Deux drones russes, mais l’avion de Zelensky reste au sol

Les faits confirmés remontent au mardi 8 septembre. Volodymyr Zelensky se trouve alors en Moldavie et doit rejoindre Oslo pour assister aux funérailles du roi Harald V de Norvège.

Deux drones russes pénètrent dans l’espace aérien moldave. Face au danger potentiel pour l’aviation civile, les autorités décident de fermer temporairement l’espace aérien du pays. Trois vols au départ, dont celui transportant Zelensky, ainsi que quatre vols à l’arrivée sont retardés.

L’un des drones tombe dans un champ au nord de la capitale et provoque un incendie. Le second poursuit sa trajectoire vers la Roumanie. L’avion du président ukrainien est finalement autorisé à décoller après la levée des restrictions.

Ces incursions interviennent alors que les attaques de drones russes contre l’Ukraine se sont multipliées ces dernières semaines.

Le Premier ministre norvégien affirme que l’avion a « presque été touché »

La version d’un quasi-accident apparaît ensuite dans les déclarations du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Interrogé par la télévision publique NRK, il affirme : « Son avion a failli être percuté par un drone alors qu’il était sur le point de décoller de Moldavie. Voilà la réalité à laquelle il est confronté. »

Une déclaration choc, mais accompagnée d’aucun élément permettant d’en mesurer la portée. Jonas Gahr Støre ne précise ni la distance séparant le drone de l’avion présidentiel, ni l’origine de son information.

Les autorités moldaves, elles, confirment la fermeture de l’espace aérien et le retard du vol présidentiel, mais pas un quasi-impact entre le drone et l’appareil de Zelensky.

La présidence ukrainienne juge cette version « exagérée »

Surtout, la version du Premier ministre norvégien est désormais relativisée par Kiev elle-même. Une source au sein de la présidence ukrainienne explique qu’« il s’agissait d’une alerte en Moldavie, lorsqu’un drone russe a pénétré dans l’espace aérien moldave et roumain ».

Cette même source qualifie d’« exagérée » l’affirmation selon laquelle Volodymyr Zelensky aurait personnellement couru un danger au cours de l’incident.

La nuance est de taille : la présence de drones russes et la menace ayant conduit à fermer l’espace aérien sont bien réelles. En revanche, aucun élément rendu public ne démontre que l’un de ces drones est passé à proximité immédiate de l’avion présidentiel.

Une alerte réelle, un « quasi-impact » qui n’est pas établi

À ce stade, il est donc excessif de présenter comme un fait établi que l’avion de Volodymyr Zelensky a « failli être percuté » par un drone russe. Ce qui est certain, c’est que l’espace aérien moldave a été fermé en raison de l’incursion de drones russes et que le décollage de Zelensky a été retardé par mesure de sécurité.

L’affirmation d’un quasi-impact repose sur les déclarations de Jonas Gahr Støre, sans indication de distance ni élément matériel rendu public pour les confirmer. Plus significatif encore, la présidence ukrainienne elle-même ne valide pas cette présentation et la juge « exagérée ».

Volodymyr Zelensky a finalement décollé sans incident et rejoint Oslo. Cette affaire intervient alors que Kiev cherche parallèlement à renforcer ses capacités de défense contre les drones et les missiles russes.