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Kiev de nouveau frappée après trois jours de répit, deux morts et sept blessés

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Kiev de nouveau frappée après trois jours de répit, deux morts et sept blessés
Kiev de nouveau frappée après trois jours de répit, deux morts et sept blessés

Les frappes russes ont repris sur la capitale ukrainienne après une accalmie de trois jours. Au moins deux personnes ont été tuées et sept autres blessées lors de ces nouveaux tirs de missiles balistiques.

Trois jours sans bombardements : c’est le bref répit dont avaient bénéficié les habitants de Kiev avant que les frappes russes ne reprennent. Le bilan humain fait état d’au moins deux morts et sept blessés dans la capitale ukrainienne.

Face aux tirs de missiles balistiques, les Kiéviens ont de nouveau trouvé refuge dans les bouches de métro, transformées en abris improvisés. Ce recours, répété depuis quatre ans et demi de guerre, est devenu une habitude pour une population qui vit sous la menace permanente des bombardements.

Ces nouvelles frappes interviennent dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes, alors que des émissaires américains s’étaient récemment rendus en Ukraine et que des négociations entre Kiev et Moscou ont été relancées.

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