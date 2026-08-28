Ukraine : 140 drones russes frappent plusieurs villes en plein jour, deux morts

Jeudi, la Russie a mené une attaque sans précédent en lançant près de 140 drones contre plusieurs villes ukrainiennes, entraînant deux décès et de nombreuses blessures. Les autorités de Kherson alertent sur une situation critique, provoquant l'évacuation des habitants, alors que le président Zelensky demande davantage de soutien militaire pour contrer ces frappes.

La Russie a lancé jeudi une vague d’environ 140 drones contre plusieurs villes ukrainiennes, tuant au moins deux personnes et en blessant des dizaines d’autres. Les autorités de Kherson ont appelé les habitants à fuir, craignant une coupure prolongée d’électricité et de chauffage.

Kharkiv, Kiev, Zaporijjia, Odessa, Kherson : jeudi 27 août, les drones russes ont frappé en plein jour sur l’ensemble du territoire ukrainien. Au total, quelque 140 appareils ont été engagés, dont une centaine de drones réactifs, dans ce qui s’inscrit dans une série de frappes diurnes de plus en plus fréquentes depuis le début de l’invasion à grande échelle, il y a plus de quatre ans.

À Kharkiv, un drone a percuté un centre commercial. Un homme qui circulait à vélo dans la rue a été tué, et plusieurs personnes ont été blessées. Le gouverneur régional Oleg Synegoubov a publié sur Telegram des photographies montrant l’intérieur calciné du bâtiment, une partie du toit et un mur soufflés par l’impact.

Dans la région de Zaporijjia, une femme de 78 ans a perdu la vie. Sept autres personnes, dont trois enfants, ont été blessées. À Kherson, trois blessés ont été recensés après une frappe visant un autobus local. Trois autres ont été touchés à Odessa, et quatre à Kryvyï Rih. Dans la capitale, le maire Vitali Klitschko a signalé quatre blessés, dont deux hospitalisés, après qu’un drone s’est écrasé sur une route. Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti à au moins onze reprises dans la matinée, contraignant de nombreux habitants à se réfugier dans le métro.

La nuit précédente avait déjà été marquée par une attaque massive : 258 drones d’attaque, des missiles balistiques et deux missiles antinavires ont été lancés contre l’Ukraine. La défense aérienne ukrainienne a neutralisé 233 cibles. Cinq drones ont franchi la frontière moldave, selon le ministère de la Défense de ce pays. Les régions d’Odessa, de Kiev, de Dnipropetrovsk, de Poltava et de Zaporijjia ont constitué les principaux axes d’attaque nocturne. Dans la région de Soumy, une personne a été tuée et quatre autres blessées.

À Kherson, la situation est jugée critique. Le gouverneur régional Oleksandr Prokoudine a appelé sur Telegram les habitants, « en particulier les familles avec enfants et les personnes âgées », à quitter la ville. Il a évoqué une « situation sécuritaire extrêmement difficile » et prévenu que la centrale de chauffage urbain avait subi « de très graves dommages » après avoir été visée par des bombes planantes. « Kherson pourrait se retrouver privée d’électricité ou de chauffage, non pas pour quelques heures ou quelques jours, mais pour une longue période », a-t-il écrit, ajoutant qu’il n’existait actuellement « aucun moyen de détruire ce type de drones ou ces bombes aériennes dans quelque région que ce soit » du pays. La ville comptait environ 280 000 habitants avant février 2022.

Le président Volodymyr Zelensky a renouvelé ses appels aux alliés pour obtenir davantage de systèmes de défense contre les missiles balistiques. Le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha a lui aussi réclamé des livraisons supplémentaires à l’approche de l’hiver, qualifiant les frappes russes de « terrorisme d’État ». « Poutine ne peut rien faire et n’obtiendra rien sur le champ de bataille. Au lieu de cela, il mise sur la terreur pour semer la panique dans nos villes, nos ports et nos infrastructures essentielles », a-t-il écrit, précisant que Moscou avait ciblé des ports, des silos à céréales, des installations énergétiques et des sites industriels à l’aide de missiles balistiques et hypersoniques.