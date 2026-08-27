Sébastien Delogu placé en garde à vue après son altercation avec des policiers à Marseille

Le député LFI Sébastien Delogu est placé en garde à vue à Marseille après une altercation avec des policiers. Ces derniers l'accusent d'outrage suite à une intervention dans son immeuble. Delogu conteste les faits et a également déposé plainte, l'enquête devra éclaircir les responsabilités de chacun.

Le député LFI des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu a été placé en garde à vue ce jeudi 27 août à Marseille, dans le cadre de l’enquête ouverte après son altercation avec trois policiers survenue lundi dans son immeuble.

Le parlementaire s’est présenté de lui-même au commissariat de l’Évêché, dans le quartier du Panier, vers 14 heures afin d’être entendu par les enquêteurs. Le parquet de Marseille a ensuite confirmé son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour « outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ».

Trois policiers ont porté plainte

Les faits remontent au lundi 24 août. Trois policiers intervenaient dans l’immeuble où réside Sébastien Delogu afin d’interpeller un suspect dans une affaire de vol lorsqu’une altercation a éclaté avec le député. Les agents ont ensuite déposé plainte pour outrage.

Sébastien Delogu conteste leur version des faits et a lui-même déposé plainte, affirmant avoir été insulté et bousculé par l’un des policiers. L’enquête devra désormais déterminer précisément les responsabilités de chacun dans cet incident.