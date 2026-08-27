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Sébastien Delogu placé en garde à vue après son altercation avec des policiers à Marseille

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Sébastien Delogu placé en garde à vue après son altercation avec des policiers à Marseille
Sébastien Delogu placé en garde à vue après son altercation avec des policiers à Marseille

Le député LFI des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu a été placé en garde à vue ce jeudi 27 août à Marseille, dans le cadre de l’enquête ouverte après son altercation avec trois policiers survenue lundi dans son immeuble.

Le parlementaire s’est présenté de lui-même au commissariat de l’Évêché, dans le quartier du Panier, vers 14 heures afin d’être entendu par les enquêteurs. Le parquet de Marseille a ensuite confirmé son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour « outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ».

Trois policiers ont porté plainte

Les faits remontent au lundi 24 août. Trois policiers intervenaient dans l’immeuble où réside Sébastien Delogu afin d’interpeller un suspect dans une affaire de vol lorsqu’une altercation a éclaté avec le député. Les agents ont ensuite déposé plainte pour outrage.

Sébastien Delogu conteste leur version des faits et a lui-même déposé plainte, affirmant avoir été insulté et bousculé par l’un des policiers. L’enquête devra désormais déterminer précisément les responsabilités de chacun dans cet incident.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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