Petits colis chinois : la taxe européenne fait chuter les importations jusqu’à 40 %

Depuis l’instauration de la taxe européenne de trois euros sur les petits colis chinois, les importations dans l'Union européenne chutent de 30 à 40 %. Cette mesure vise à réduire la compétitivité des plateformes asiatiques comme Shein et AliExpress, tout en améliorant le financement des contrôles douaniers.

La taxe européenne imposée aux petits colis depuis le 1er juillet produit déjà des effets importants. Selon les données des douanes françaises communiquées par le ministère de l’Économie, les importations concernées auraient diminué de 30 % à 40 % à travers l’Union européenne.

Le dispositif vise principalement les marchandises à bas prix expédiées depuis la Chine par les grandes plateformes de commerce en ligne. Shein, Temu et AliExpress ont largement contribué à l’explosion du nombre de colis entrant quotidiennement sur le marché européen, suscitant des inquiétudes économiques, environnementales et douanières.

Une taxe européenne de trois euros par colis

L’Union européenne applique désormais une taxe de trois euros sur les petits colis importés. Cette mesure doit réduire l’avantage dont bénéficient les plateformes asiatiques et financer une partie des contrôles nécessaires face au volume considérable de marchandises. Elle intervient après une surtaxe française dont les effets avaient été jugés insuffisants.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, s’est félicité de ces premiers résultats lors de la Rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Medef. « Face à la Chine, il n’y a pas de fatalité », a-t-il déclaré. Le gouvernement présente cette baisse comme la démonstration qu’une réponse coordonnée à l’échelle européenne peut modifier les pratiques des plateformes et les habitudes d’importation.