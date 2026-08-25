Héritage taxé dès le premier euro : la proposition explosive de la CFDT

La CFDT propose une taxation de l'héritage dès le premier euro, visant à responsabiliser les retraités les plus aisés dans le redressement des finances publiques. Bien que Marylise Léon n'ait pas précisé les seuils de revenu, cette initiative soulève des enjeux significatifs pour la campagne présidentielle, alors que la fiscalité des successions devient cruciale.

La CFDT souhaite que les retraités les plus aisés participent davantage au redressement des finances publiques. Invitée mardi sur RTL, sa secrétaire générale, Marylise Léon, s’est déclarée prête à travailler avec le gouvernement sur cette piste, alors que l’exécutif cherche 28 milliards d’euros d’économies pour son budget 2027.

La dirigeante syndicale n’a toutefois pas fixé le niveau de pension à partir duquel cette contribution devrait s’appliquer. Refusant d’avancer un « chiffre magique », elle n’a pas tranché entre des seuils de 2 000, 3 000 ou 4 000 euros mensuels. La CFDT défend avant tout un partage des efforts entre les différentes catégories de la population.

Une nouvelle fiscalité sur toutes les successions

Marylise Léon soutient également le principe d’une taxation de l’héritage « dès le premier euro ». Présentée comme une mesure de justice sociale, cette proposition supprimerait le principe d’une transmission totalement exonérée, même si le montant prélevé pourrait rester très faible pour les patrimoines modestes.

La CFDT souhaite inscrire cette question dans les discussions avec les candidats à l’élection présidentielle de 2027, à l’exception de Marine Le Pen. Pour sa secrétaire générale, les responsables politiques devront accepter de défendre des mesures susceptibles de mécontenter une partie de leur propre électorat.

Une proposition politiquement très sensible

Aujourd’hui, une majorité de successions échappent aux droits de mutation grâce aux différents abattements prévus par la loi. En 2022, Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie, estimait que les deux tiers des héritages ne donnaient lieu à aucune taxation. L’instauration d’un prélèvement dès le premier euro élargirait donc considérablement le nombre de personnes concernées.

La fiscalité des successions s’impose progressivement comme l’un des sujets économiques de la campagne présidentielle. Raphaël Glucksmann propose déjà un impôt sur les grandes transmissions de patrimoine. La position de la CFDT va plus loin dans son principe, mais reste encore imprécise sur les taux, les abattements et le seuil définissant un retraité aisé. Autant de détails qui détermineront l’impact réel de ces mesures sur les ménages.