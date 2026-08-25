Cyberattaque chez Solimut : les données de plus d’un million d’assurés potentiellement exposées

Solimut Mutuelle de France a subi une cyberattaque, exposant potentiellement les données de plus d'un million de personnes, notamment des coordonnées bancaires et des salaires. L’organisme enquête sur l'ampleur de la fuite et appelle à la vigilance de ses adhérents face aux tentatives de fraude. Cette attaque s’inscrit dans un contexte de ciblage croissant des acteurs de la santé.

Solimut Mutuelle de France a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque détectée dimanche matin. L’organisme affirme avoir rapidement isolé ses systèmes et mis fin à l’intrusion. Ses équipes cherchent désormais à déterminer précisément les données consultées ou dérobées par les pirates.

La mutuelle, qui compte environ 550 000 adhérents, n’a communiqué aucun chiffre concernant l’ampleur de la fuite. Le site spécialisé Frenchbreaches affirme cependant que les fichiers revendiqués par le pirate pourraient contenir les informations de plus de 1,2 million de personnes, un nombre supérieur à celui des adhérents actuels de Solimut.

Des coordonnées bancaires et des salaires potentiellement concernés

Selon Frenchbreaches, les données compromises comprendraient 770 467 coordonnées bancaires comportant des IBAN et des BIC, près de trois millions d’adresses postales et environ 1,08 million de déclarations de salaires. Ces chiffres n’ont pas encore été confirmés par Solimut et restent donc à considérer avec prudence pendant l’enquête.

L’exposition de telles informations ferait courir d’importants risques de fraude, d’usurpation d’identité et d’hameçonnage ciblé. La mutuelle invite ses adhérents à se montrer particulièrement vigilants face aux appels, courriels ou messages provenant d’interlocuteurs extérieurs qui prétendraient agir en son nom.

Les acteurs de la santé de plus en plus ciblés

Solimut a signalé l’attaque à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’organisme s’engage à informer directement les personnes potentiellement touchées lorsque ses investigations auront permis d’établir la nature exacte des fichiers concernés.

Cette attaque intervient quelques jours après celle subie par la Mutuelle générale de prévoyance, par l’intermédiaire de l’un de ses prestataires. Administrations, organismes sociaux et acteurs de la santé accumulent les incidents depuis le début de l’année. Face à cette recrudescence, le gouvernement a demandé à l’Anssi de créer une nouvelle unité opérationnelle destinée à accélérer la réponse aux cyberattaques.