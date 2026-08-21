Cyberattaque contre Alaxione : un pirate revendique le vol de six millions de profils

Alaxione, une plateforme de gestion d'agendas médicaux, subit une cyberattaque revendiquée par un hacker ayant dérobé près de six millions de profils. Bien que l'entreprise conteste l'ampleur des données volées, des fichiers sensibles pourraient être impliqués. Des vérifications sont en cours et Alaxione prévoit de porter plainte.

La plateforme privée Alaxione, spécialisée dans la gestion des agendas médicaux, a été victime d’une cyberattaque. Un pirate affirme avoir dérobé près de six millions de profils contenant potentiellement des informations particulièrement sensibles. L’entreprise reconnaît l’intrusion, mais conteste la nature et l’ampleur des données annoncées.

Selon les revendications du hacker, les fichiers comprendraient des numéros de Sécurité sociale, des coordonnées bancaires et des motifs de consultation médicale. Le pirate aurait proposé à Alaxione de négocier la restitution des informations, avant d’annoncer leur mise en vente pour un peu plus de 4 000 euros. Le dirigeant de l’entreprise affirme avoir refusé toute discussion.

Alaxione évoque des données de test

La société assure que l’attaque a seulement touché un serveur de développement contenant des informations fictives utilisées pour réaliser des tests. Ces données ne seraient donc pas associées à de véritables patients ou professionnels de santé. Des vérifications techniques doivent cependant encore déterminer précisément l’étendue du piratage.

Alaxione a sollicité un avocat spécialisé ainsi qu’un expert en cybersécurité et prévoit de déposer plainte. Cette nouvelle affaire survient après plusieurs attaques informatiques ayant récemment visé des entreprises et des administrations françaises. En cas de confirmation du vol, la présence de données médicales, bancaires et administratives exposerait les personnes concernées à des risques importants d’hameçonnage et d’usurpation d’identité.