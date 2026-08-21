Blessée aux cordes vocales, Charlotte Cardin annule quatre festivals en France

Charlotte Cardin annule quatre festivals en France en raison d'une blessure aux cordes vocales, sa guérison étant insuffisante. Plusieurs concerts étaient déjà annulés. Les festivals reprogramment leurs événements, avec notamment Adèle Castillon prenant la place de Cardin au V and B Fest, et le Cabaret Vert cherchant une solution.

Charlotte Cardin a annoncé l’annulation de ses quatre prochaines apparitions dans des festivals français en raison d’une blessure aux cordes vocales. La chanteuse canadienne de 31 ans explique que sa guérison ne progresse pas suffisamment vite pour lui permettre de retrouver la scène. Plusieurs concerts avaient déjà été annulés pour les mêmes raisons.

L’artiste devait se produire au V and B Fest de Château-Gontier le 21 août, puis au Cabaret Vert de Charleville-Mézières le lendemain. Elle était également attendue au Rose Festival de Toulouse le 27 août et au festival ICI Live de La Ciotat le 3 septembre. Sur les recommandations de ses médecins, elle doit prolonger son repos vocal.

Les festivals réorganisent leur programmation

Au V and B Fest, Adèle Castillon occupera finalement le créneau initialement réservé à Charlotte Cardin sur la scène Château. Le concert de St Graal a également été décalé dans le cadre de cette réorganisation. Le Cabaret Vert cherche de son côté une solution à quelques jours seulement de la prestation prévue.

Le Rose Festival doit prochainement communiquer une nouvelle programmation. À La Ciotat, la soirée ICI Live est maintenue avec notamment le groupe Boulevard des Airs, tandis que les organisateurs étudient plusieurs ajustements. Charlotte Cardin s’est dite désolée et profondément attristée, tout en promettant de retrouver son public dès que son état de santé le permettra.