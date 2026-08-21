CULTURE Festivals

Blessée aux cordes vocales, Charlotte Cardin annule quatre festivals en France

Par

2 minutes de lecture

Blessée aux cordes vocales, Charlotte Cardin annule quatre festivals en France
Blessée aux cordes vocales, Charlotte Cardin annule quatre festivals en France

Charlotte Cardin a annoncé l’annulation de ses quatre prochaines apparitions dans des festivals français en raison d’une blessure aux cordes vocales. La chanteuse canadienne de 31 ans explique que sa guérison ne progresse pas suffisamment vite pour lui permettre de retrouver la scène. Plusieurs concerts avaient déjà été annulés pour les mêmes raisons.

L’artiste devait se produire au V and B Fest de Château-Gontier le 21 août, puis au Cabaret Vert de Charleville-Mézières le lendemain. Elle était également attendue au Rose Festival de Toulouse le 27 août et au festival ICI Live de La Ciotat le 3 septembre. Sur les recommandations de ses médecins, elle doit prolonger son repos vocal.

Les festivals réorganisent leur programmation

Au V and B Fest, Adèle Castillon occupera finalement le créneau initialement réservé à Charlotte Cardin sur la scène Château. Le concert de St Graal a également été décalé dans le cadre de cette réorganisation. Le Cabaret Vert cherche de son côté une solution à quelques jours seulement de la prestation prévue.

Le Rose Festival doit prochainement communiquer une nouvelle programmation. À La Ciotat, la soirée ICI Live est maintenue avec notamment le groupe Boulevard des Airs, tandis que les organisateurs étudient plusieurs ajustements. Charlotte Cardin s’est dite désolée et profondément attristée, tout en promettant de retrouver son public dès que son état de santé le permettra.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une