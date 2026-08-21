Élie Semoun fait piquer Saint-Tropez : une soirée de rire et de liberté au Château de la Moutte

Sous la pluie, Élie Semoun lance la quatrième édition des « Scènes du Château de la Moutte » à Saint-Tropez avec son spectacle « Cactus ». Sa performance mêle stand-up et personnages emblématiques, offrant une réflexion humoristique sur les tabous contemporains. Le public, conquis, redécouvre des moments cultes comme le retour de Kevina, créant une soirée mémorable de rires.

Saint-Tropez avait décidé de faire de la culture une affaire de plein air. Jeudi soir, malgré une averse qui aurait pu décourager les plus téméraires, le public a pris place dans les jardins du Château de la Moutte pour l’ouverture de la quatrième édition des « Scènes du Château de la Moutte ». Et pour lancer cette nouvelle édition, la Ville de Saint-Tropez avait choisi une valeur sûre : Élie Semoun et son spectacle « Cactus ». Il fallait oser ! Après la pluie, les spectateurs se sont installés dans le magnifique écrin de verdure de la Moutte, comme si l’averse n’avait finalement été qu’un mauvais entracte. La scène était prête, le public aussi. Et Élie Semoun allait rapidement faire oublier l’humidité ambiante.

La Moutte, un écrin culturel au cœur de Saint-Tropez

Le Château de la Moutte – Domaine Émile Ollivier est l’un de ces lieux qui donnent immédiatement une autre dimension à un spectacle. La Ville de Saint-Tropez y développe une véritable programmation culturelle estivale, en transformant le domaine et ses jardins en théâtre à ciel ouvert. Pour cette quatrième édition des Scènes du Château de la Moutte, la municipalité a choisi une programmation volontairement éclectique. Du rire à la musique, du cirque musical au théâtre, six rendez-vous sont proposés jusqu’au 26 août : Élie Semoun, The Opera Locos, The Black Blues Brothers, un hommage à Elvis, Y’a d’la Joie et Cyrano de Bergerac. Une manière pour Saint-Tropez de rappeler que la ville ne se résume pas à ses yachts, ses plages et ses soirées mondaines. Derrière l’image glamour, il existe aussi une vraie volonté de faire vivre le patrimoine et la culture au cœur de l’été. Et jeudi soir, la Moutte a trouvé son ton : celui d’un humour qui pique.

« Cactus » : Élie Semoun refuse de marcher sur des œufs

Le titre du spectacle donne le programme : « Cactus ». Ça pique, forcément. Depuis 30 ans, Élie Semoun s’est construit une réputation d’humoriste capable d’aller là où beaucoup hésitent à aller. Pour ce huitième spectacle, il accorde davantage de place au stand-up tout en conservant ce qui a toujours fait sa singularité : les personnages, les voix, les situations absurdes et cette capacité à transformer les petits travers de notre société en gigantesques éclats de rire. La présentation officielle de « Cactus » à Saint-Tropez annonce d’ailleurs un spectacle mêlant stand-up et personnages autour des tabous, de l’intolérance et des injustices de notre société.

Mais derrière les personnages, il y a aussi une vraie réflexion sur le métier d’humoriste aujourd’hui. Élie Semoun parle de cette époque où, selon lui, l’humour pouvait davantage jouer avec les limites, le second degré et l’ironie. Aujourd’hui, explique-t-il sur scène, l’humoriste doit constamment réfléchir à ce qu’il peut dire, à la manière dont il va le dire et surtout à la façon dont ses propos pourront être interprétés. Le problème, c’est qu’une blague peut désormais être sortie de son contexte, mal comprise, provoquer une polémique et parfois même conduire à une procédure. Et c’est précisément cette difficulté qu’il transforme en matière comique. Pas question pour lui de donner une leçon de morale. Il préfère rire de cette nouvelle époque, de ses contradictions, de ses interdits, de ses susceptibilités et de la difficulté grandissante à faire exister le fameux deuxième degré.

Et Semoun était… en feu

À Saint-Tropez, le résultat était incroyable. Les éclats de rire n’ont pratiquement pas cessé. Élie Semoun était en feu. Il enchaînait les personnages, les mimiques, les changements de voix et les situations absurdes avec une précision redoutable. En coulisse, sa compagne Aude, véritable partenaire de l’ombre et du spectacle, participe pleinement à la mécanique du show. Elle gère notamment la lumière et le son, et n’hésite pas, lorsque cela est nécessaire, à lui souffler une réplique. Une complicité qui ajoute encore au côté vivant et presque artisanal du spectacle. Dans ce décor exceptionnel, sous les arbres du domaine, après une pluie qui aurait pu tout compromettre, le public s’est rapidement laissé embarquer. Et puis il y a eu un retour qui a déclenché une véritable vague de nostalgie.

Kevina est de retour !

Parmi les moments les plus savoureux de la soirée : le retour de Kevina, l’un des personnages cultes de l’univers d’Élie Semoun. Les Français se souviennent de cette adolescente caricaturale apparue notamment dans les célèbres sketches avec Franck Dubosc. Des années plus tard, Kevina a grandi. Elle a désormais 22 ans. Et évidemment, elle n’a pas vraiment changé. Ou plutôt si : elle est devenue adulte, mais avec toujours cette logique complètement décalée qui avait fait son succès. Dans ce nouveau sketch, elle se retrouve notamment avec un homme plus âgé qu’elle de trente ans. Le public a immédiatement reconnu le personnage. Et il a visiblement pris un immense plaisir à retrouver cette Kevina devenue adulte, comme on retrouve une vieille connaissance dont on avait oublié à quel point elle pouvait être drôle.

Rire, surtout rire

C’est peut-être finalement ce qui résume le mieux cette soirée à la Moutte. Dans une période où l’humour est souvent placé sous surveillance, où chaque mot peut être analysé, décortiqué et parfois condamné, Élie Semoun choisit encore de faire ce qu’il sait faire : prendre les sujets qui dérangent, les regarder avec irrévérence et provoquer le rire. Et jeudi soir, à Saint-Tropez, cela a fonctionné à merveille. La pluie avait tenté de jouer les trouble-fête. Elle n’aura fait que retarder de quelques minutes la véritable tempête de la soirée. Celle-là venait de la scène. Et elle s’appelait Élie Semoun.