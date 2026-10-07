Budget 2027 : la bataille des amendements commence aujourd’hui à l’Assemblée

Le budget 2027 entre en phase parlementaire avec l'examen des amendements à l'Assemblée. Les députés de la commission des finances se préparent à débattre des propositions touchant la fiscalité de l’épargne et de l’assurance-vie, dans un contexte de tensions politiques entre les divers partis, particulièrement avec le RN et le PS.

Le budget 2027 entre ce mercredi 7 octobre dans sa véritable phase parlementaire. Après plusieurs jours de confrontations politiques autour de la copie présentée par Sébastien Lecornu, les députés de la commission des finances commencent l’examen du projet de loi. Fiscalité de l’épargne, assurance-vie, entreprises et nouvelles taxes : la bataille des amendements s’ouvre.

Cette étape marque un changement important. Jusqu’ici, le débat portait essentiellement sur les mesures proposées par le gouvernement et les contre-propositions des oppositions. Désormais, chaque groupe va tenter de modifier concrètement le texte avant son arrivée dans l’hémicycle.

Assurance-vie et fiscalité déjà dans le viseur

Plusieurs amendements concernent notamment la fiscalité de l’épargne et de l’assurance-vie. D’autres propositions fiscales devraient émerger au fil des travaux. Leur dépôt ou même leur adoption en commission ne signifie toutefois pas qu’elles entreront en vigueur : elles devront franchir les différentes étapes de la procédure parlementaire.

Le débat intervient également au lendemain de la présentation du contre-budget du Rassemblement national. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy revendiquent une trajectoire représentant 140 milliards d’euros nets d’économies sur cinq ans. Ce montant correspond au chiffrage du RN et ne constitue pas une estimation indépendante.

La bataille parlementaire permettra surtout de mesurer les possibilités de compromis de Sébastien Lecornu. Le PS réclame une modification substantielle du projet, le RN maintient la menace d’une censure et les Écologistes ont déjà affiché leur opposition à la copie initiale. Le sort du budget va donc désormais se jouer amendement après amendement.