Marine Le Pen affiche une confiance « à mille pour cent » en Jordan Bardella face à Mediapart

Marine Le Pen réaffirme son soutien indéfectible à Jordan Bardella, malgré les accusations d'antisémitisme mises en avant par Mediapart. Elle dénonce une « manœuvre infâme » et souligne leur engagement commun pour la présidentielle de 2027, tandis que Bardella conteste les allégations et engage des poursuites judiciaires. L'affaire reste donc ouverte.

Marine Le Pen renouvelle son soutien à Jordan Bardella, visé par une enquête de Mediapart sur des messages antisémites que le média lui attribue. En déplacement mercredi 7 octobre au Sommet de l’élevage, près de Clermont-Ferrand, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle a affirmé conserver une confiance totale dans le président du parti. Elle a également dénoncé une « manœuvre infâme » du site d’investigation, reprenant la ligne de défense adoptée par la direction du RN depuis les premières publications.

L’affaire porte sur des conversations datant de 2013, rendues publiques fin septembre. Mediapart affirme avoir vérifié leur authenticité, tandis que Jordan Bardella conteste être l’auteur des écrits concernés. Le président du RN a engagé une procédure en diffamation : le parquet de Paris a confirmé le dépôt d’une plainte le 30 septembre. Il a aussi annoncé vouloir déposer une autre plainte pour faux et usage de faux. Ces démarches judiciaires ne permettent pas, à ce stade, de trancher le différend sur l’origine des messages.

Un soutien réaffirmé après une nouvelle contre-attaque

La veille, lors d’une conférence de presse consacrée aux propositions budgétaires du RN, Jordan Bardella avait de nouveau rejeté les accusations, les éléments d’authentification et les sources présentés par Mediapart. Il avait également mis en cause les méthodes des journalistes, les accusant notamment d’avoir manipulé un témoin. Présente à ses côtés, Marine Le Pen avait critiqué le média sans renouveler explicitement sa confiance dans le président du mouvement. Sa déclaration de mercredi clarifie donc publiquement sa position.

Ce soutien revêt une importance particulière dans la préparation de la présidentielle de 2027. Marine Le Pen entend toujours confier Matignon à Jordan Bardella en cas de victoire, faisant de leur tandem un élément central du projet du parti de droite souverainiste. En maintenant cet engagement, elle affiche la continuité de leur alliance malgré la polémique. Le débat reste toutefois ouvert sur les documents publiés : Mediapart défend son enquête et Jordan Bardella en conteste formellement les conclusions.